HJELPES UT: Knut Einar Bråthen (høyre) gir kollega Tor Olav Johnsen en hjelpende hånd på vei av isen. 1 av 2 Foto: Carina Johansen / NTB

Dommer kjørt til sykehus etter keeper-krasj i toppkamp

(Stavanger Oilers – Stjernen 2–1 etter spilleforlengelse) Stavanger Oilers skaffet seg en luke i Fjordkraft-ligaen, men det var dommer Tor Olav Johnsens krasj med Stjernen-keeper Jørgen Hanneborg som skapte overskrifter.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde med drøyt fem minutter igjen av den andre perioden. Dommerveteran Johnsen rygget bakover mens Dan Kissel var på vei frem på venstresiden.

Idet dommeren snudde seg, var han helt inne i målgården og krasjet med Stjernen-keeper Jørgen Hanneborg.

– Det er en helt absurd situasjon. Hva i alle dager er det som skjer der, sa TV 2-kommentator Ruben Smith om kollisjonen.

Dommeren ble hjulpet ut av banen, tilsynelatende groggy, og ifølge Stavanger Aftenblad ble han kjørt til sykehus for en sjekk etter hendelsen.

55 år gamle Johnsen er blant de mest erfarne dommerne i Norge, og har vært aktiv som dommer siden midten av 80-tallet.

HJEMMESEIER: Stavanger Oilers jubler etter å ha slått Stjernen etter spilleforlengelse i DNB Arena.

Kampen ble som følge av Johnsens skade fullført med én hoveddommer. Da Johnsen først ble skadet, ledet Stavanger Oilers 1–0 etter en scoring fra Dan Kissel i den første perioden.

Stjernen-keeper Hanneborg holdt bortelaget inne i kampen, men måtte se pucken gli i mål syv minutter før slutt. Etter en sjekk av videobildene, ble imidlertid scoringen annullert. Dermed levde spenningen for fullt inn i avslutningsminuttene og fem minutter før slutt utlignet Artur Niskakangas for Stjernen.

I spilleforlengelsen hadde begge lag gode sjanser, men det var igjen Jarrett Burton som ble den store helten for hjemmelaget Drøyt fire minutter ut i spilleforlengelsen satte han inn den avgjørende scoringen, som gjør at Oilers nå er to poeng foran i Fjordkraft-ligaen. Stavanger-laget har én kamp mindre spilt.

SCORET: Dan Kissel (nærmest kamera) scoret kampens første mål.

I den andre kampen som ble spilt i Fjordkraft-ligaen tirsdag kveld, vant Ringerike Panthers 3–0 hjemme mot Storhamar. Dermed holder Storhamar seg på syvendeplass, men har nå bare fem poeng ned til Ringerike Panthers på plassen bak.