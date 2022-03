GLADGUTT: Jørgen Karterud satte inn 1–0 og 2–0 – hans syvende og åttende mål denne sesongen – da Vålerenga fikk med seg tre avgjørende poeng hjem til Oslo fra Hamar i nest siste seriekamp i Fjordkraft-ligaen.

Vålerenga senket Storhamar effektivt – får sluttspillfordel

(Storhamar-Vålerenga 0–4) Tomålsscorer Jørgen Karterud (27) var like effektiv individuelt som laget hans kollektivt sett da Vålerenga – etter hvert lekende lett – skaffet seg hjemmebanefordel foran NM-sluttspillets kvartfinaler om fem dager.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med Oslo-nabo Grüner i siste seriekamp torsdag ligger alt til rette for at trener Espen «Shampo» Knutsens mannskap i likhet med Stavanger Oilers, Sparta Sarpsborg og Stjernen får fordel av hjemmebane når kvartfinalekampseriene best av syv starter 13. mars.

Vålerenga sto for en såkalt sjokkåpning på Hamar. Etter 16 sekunder sørget Jørgen Karterud for klassikerens første scoring. Veteran Martin Røymark (35) sto for den målgivende pasningen. Den tvang Storhamar-keeper Evan Buitenhuis (28) til å gjøre en stor sideveis bevegelse, Karteruds avslutning var kvikk – Buitenhuis ikke å klandre for 0–1|.

Åpningen ga ikke gjestene akkurat blod på tann. Den ga heller ikke hjemmelaget åpenbar revansjlyst. Oppgjøret artet seg lenge tamt, inntil Storhamar fikk farten opp – først og fremst i regi av rekken Patrick Thoresen, Eirik Salsten, Eskild Bakke Olsen – og Vålerenga klarte å sette opp et par lovende overtallsspill, spesielt da Storhamars Martin Rønnild pådro seg en utvisning fem minutter før første periodes slutt.

Info Oilers senket ventet kvart-motstander Seriemester Stavanger Oilers vil etter alt å dømme velge Ringerike Panthers som motstander i NM-kvartfinalen (best av syv, Oilers har hjemmebanefordel). Hønefoss-laget ender på 8. plass i Fjordkraft-ligaen. Tirsdag ble Panthers satt greit på plass i DNB Arena (skuddstatistikk 40–11). Stavanger Oilers siste seriekamp er mot Lillehammer (borte) torsdag. Resultater eliteserien ishockey tirsdag: Stavanger Oilers-Ringerike Panthers 3–0 (mål: Burton, Rokseth, Sveum), Frisk Asker-Lillehammer 4–3 (etter spilleforlengelse og straffeslag), Manglerud Star-Sparta Sarpsborg 2–9, Storhamar-Vålerenga 0–4, Grüner-Stjernen 4–9 Vis mer

Men det var det, og kanskje ikke det tilskuerne (5274) i nær fullsatte CC Amfi hadde forestilt seg med tanke på at NM-sluttspillet starter om fem dager.

Patrick Thoresen (38) utlignet – vel å merke – ikke i midtperiodens første sekunder. Hvorfor han foran så å si åpent mål ikke satte pucken i nettet bak Vålerenga-keeper Tobias «Tuben» Breivold forblir et ubesvart spørsmål. 15 minutter senere kunne han gitt svar på tiltale. En nær identisk situasjon, bortsett fra at denne gangen var Breivold i utgangspunktet med – og stoppet Thoresens avslutning med en god redning.

I det hele tatt var Breivold god å ha for Vålerenga da. Storhamar festet grep om hendelsene. Men Breivold og et kompakt forsvarsspill rundt ham sørget for at gjestene gang på gang fikk vridd seg ut av det. Og så skjedde det som gjerne skjer i slike tilfeller. Hjemmelaget ble for ivrig, rutinerte David Booth (37) luktet lunten og fikk to solosjanser til å gjøre 2–0. Nummer to endte hos Jørgen Karterud, en retur fra Evan Buitenhuis etter skudd fra Booth. Karterud tok vare på den like overbevisende som nummer en nesten to perioder tidligere.

Tre minutter inn i siste periode ga Buitenhuis ytterligere en retur. Rett ut fremfor seg. Den fanget Axel Sundberg (23) opp, og omsatte til sin 16. scoring denne sesongen. Fem minutter senere var det backen Stefan Espelands tur, etter målgivende pasninger fra målpoengsuverene David Booth og Sebastian Johansen.

Rett før slutt oppsto litt sluttspilltenning. Klabb og babb og hissig gemytt. Vålerenga-backen Villiam Strøm pådro seg sin andre utvisning i løpet av ni minutter. Typisk nok var imidlertid Vålerenga – i undertall – nærmest scoring. Helt til slutt utbrøt et lite slagsmål, kanskje en forsmak til første sluttspillrunde – hvis Vålerenga velger Storhamar som første motstander på veien mot finalen (?).