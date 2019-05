KNOCKOUT: Dallas Stars-keeper Ben Bishop ble regelrett skutt over ende i tredje periode mot St. Louis Blues i den sjette kvartfinalekampen i Texas. Foto: Tony Gutierrez / TT NYHETSBYRÅN

Zuccas Stars skutt i senk - må vinne på bortebane

(Dallas Stars-St. Louis Blues 1–4/3–3 i kamper best av syv) Etter at Dallas Stars-keeper Ben Bishop bokstavelig talt ble skutt i senk, må Mats Zuccarellos Texas-lag vinne kamp syv på bortebane for å gå til semifinalen i NHL-sluttspillet for første gang på 11 år.

Den går i St. Louis natt til onsdag norsk tid.

I siste ordinære periodes åttende spilleminutt - på stillingen 2–1 til bortelaget - fyrte Colton Parayko av mot Dallas-målet. St. Louis-backen er kjent for å ha et av NHLs hardeste skudd. Pucken traff Dallas-keeper Ben Bishop oppe under venstre kraveben.

Bishop sank sammen, og ble liggende rett ut.

Dommerne blåste ikke av spillet, og noen sekunder senere kunne Jaden Schwartz styre inn 3–1 i nærmest tomt mål.

Bishop reiste seg etter hvert. Men 33 sekunder senere ble han etter en rask spillevending av St. Louis stilt så å si alene mot Sammy Blais (22), som i høy fart og med Paraykos kanon friskt i minnet klinket et rakettskudd forbi Bishop.

Med nummer fire i baken overlot Bishop keeperjobben til Anton Khudobin.

Mats Zuccarello hadde ikke fått satt skøytene på isen da gjestene etter bare 63 sekunder scoret kampens første mål. Dallas Stars svenske løperspiller Mattias Janmark ble overrumplet av landsmann Oskar Sundqvist på vei mot Jason Binnington i St. Louis’ mål, og et par øyeblikk senere dundret backen Blues-backen Alex Pietrangelo pucken inn bak Dallas-keeper Ben Bishop.

Det var den innledningen hjemmelaget minst av alt hadde ønsket.

Det virket forvirret og tannløst. Det tok en stund før det fikk spillet til å stemme.

Syv Zucca-målgivende Etter 12 kamper i NHL-sluttspillet har Mats Zuccarello scoret tre mål og lagt syv målgivende pasninger: 10 målpoeng. Tyler Seguin er Dallas Stars beste målpoengjeger med fire mål og syv målgivende pasninger: 11 målpoeng. Målpoeng-statistikken i sluttspillet toppes av San Jose Sharks Logan Couture med ni mål og fire målgivende pasninger - 13 målpoeng - etter 12 kamper. Vis mer vg-expand-down

Typisk nok med Mats Zuccarello i en sentral rolle. I overtallspill fem mot fire mottok han pucken på høyre kant fra elegante og iskalde John Klingberg, for så å sende en utsøkt pasning til Tyler Seguin midt i banen foran Binnington.

Utligning i 12. spilleminutt: - «Great» pasning fra Zuccarello, slo NBCs kommentator fast.

Dallas ville selvsagt unngå en avgjørende kamp syv på bortebane natt til onsdag norsk tid. De ville sikre seg sin første semifinale siden 2008 her og nå, mens Blues - ja, det var lett å skjønne tegningen.

Dallas lot til å ta kontroll over hendelsene i andre periode. Kaptein Jamie Benn bommet på pucken for åpent mål etter forspill av finske Miro Heiskanen (19). Mats Zuccarello spilte frem Heiskanens landsmann Roope Hintz (22), som kunne sørget for 2–1.

Men så, med Zuccarello på isen og mot spillets gang, som det heter.

Oskar Sundqvist (25) dro seg inn i Dallas forsvarssone, spilte pucken mot David Perron - og så hadde St. Louis tatt ledelsen igjen. Det burde John Klingberg forhindret. Men den svenske backen bekreftet at hans sterkeste side er når han selv har pucken, og ikke motstanderen.

Foran tredje periode var saken klar, sett med Stars-øyne. Ben Bishop måtte stenge buret, lagkameratene hans måtte score to mål.

Sekundene og minuttene tikket av gårde. St. Louis strammet til skruestikken rundt keeper Binnington og Zuccarellos Stars fant ikke åpningene de trengte. Det gjorde derimot Blues, med et par kanoner av noen skudd.

PS! Vinneren av St. Louis Blues-Dallas Stars møter vinneren av San Jose Sharks-Colorado Avalanche i semifinalen, eller conference-finalen (divisjonsfinalen). Sharks leder 3–2 i kampseiere i best av syv-serien foran kamp seks natt til tirsdag norsk tid.

