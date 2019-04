Dommer trekker seg timer før avgjørende finalekamp: - Aksepterer ikke hets

Hoveddommer Roy Stian Hansen trekker seg fra å dømme videre i finalespillet i Ishockey. Det melder Ishockeyforbundet i en pressemelding bare samme dag som den avgjørende finalen spilles i kveld.

Ishockeyforbundet skriver i pressemeldingen at de ikke aksepterer dommerhets i det de melder at Hansen trekker seg fra å dømme den 6. finalen i kveld.

– Engasjement og følelser rundt dommeravgjørelser under kampene er en hverdag dommerne er trent til å tåle, og forberedt på. At dette engasjementet av enkelte flyttes ut av isen er urovekkende, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

I pressemeldingen står det videre:

«Hoveddommer Roy Stian Hansen har, på grunnlag av sine prestasjoner, vært en av våre mest benyttede dommere i årets sluttspill. Han var også kvalifisert og innstilt til å dømme finale 6 i NM. Det er derfor beklagelig, at han i etterkant av finale 5 lørdag, har sett seg nødt til å meddele NIHF at han trekker se fra videre oppdrag i mesterskapet. Årsaken er av utenomsportslige karakter, tatt til beste for både han selv og hans nærmeste».

I videovinduet øverst i saken kan du se situasjonen som satte sinnene i kok blant Storhamar-fansen, men også andre. Det påpeker også forbundet.

– Vi aksepterer ikke hets av hverken spillere eller dommere og det er urovekkende at dette kommer fra vår egen hockeyfamilie i tillegg engasjerte supportere, sier presidenten i meldingen.

Ishockeyforbundet skal utnevne ny hovedsommer til kveldens sjette finale.

Storhamar-trener Fredrik Söderström kommenterer saken slik til Hamar Arbeiderblad:

- Hets eller trusler er helt uakseptabelt. Det er helt klart. Hets og trusler må også skilles fra kritikk, sier Storhamar-treneren.

