Zucca åpner for klubbskifte for andre gang på fem måneder

Mats Zuccarello kommer ikke til å skrive under ny kontrakt med Dallas Stars med det første, og vil teste markedet.

Det bekrefter Dallas Stars sin general manager Jim Nill til klubbens nettside.

– Vi har snakket litt med agenten hans, men han vil teste markedet som «free agent», og det har han lov til, sier Nill.

61-åringen er i disse dager på plass i Vancouver, der NHL-klubbene sikrer seg rettighetene til nye unge talenter fra hele verden gjennom den årlige draften.

Der ble Mats Zuccarello, som ble tradet fra New York Rangers til Stars i februar, et tema.

– Han vil se hva han kan få andre steder, samtidig som vi vil forhøre oss med andre spillere, så får vi se etter det, sier Nill.

IMPONERTE: Mats Zuccarello spilte meget godt for Dallas Stars i Stanley Cup-sluttspillet i år. Foto: Thomas Nilsson / VG

NHLs «overgangsvindu» åpner 1. juli. Da kan såkalte «free agents» snakke fritt med alle klubbene i ligaen, og signere for det laget som gir det beste tilbudet.

Zuccarellos kontrakt gikk ut etter 2018/19-sesongen, og det var forventet at nordmannen kunne vurdere å skifte klubb for andre gang på under et halvt år. Det til tross for at Dallas ga fra seg både et 2.- og 3.-rundevalg i draften for å skaffe seg «Zucca».

31-åringen leverte fire mål og sju målgivende pasninger for Stars i Stanley Cup-sluttspillet i år. Store deler av våren ble ødelagt av en brukket arm, men han noterte seg for ett mål og to assists på de to grunnseriekampene han fikk.

