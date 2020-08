NHL-RAMPELYS: Andreas Martinsen blir gratulert av sine daværende lagkamerater Shawn Matthias (t.v.) og Eric Gelinas (t.h) etter å ha scoret for Colorado Avalanche mot Vancouver Canucks i en NHL-kamp i mars 2016. Foto: JONATHAN HAYWARD / The Canadian Press

Andreas Martinsen: Hardt rammet av corona-stopp og kontraktsløs

Andreas Martinsens (30) håp om en ny vår som proff i ishockeyattraktive Sveits ble brått slukket av coronaviruset. Fem måneder senere er den kontraktløse hockeykjempen fortsatt usikker på fremtiden.

Nå nettopp

– Hva skal man si? Jeg vet egentlig ikke så mye. Det er bare å vente, jeg får vente og se hva det blir til, svarer Norges tidligere NHL-spiller på spørsmål om hvilke tanker han gjør seg om kommende sesong.

Mats Zuccarello (32) spiller første kamp i NHL-sluttspillet for Minnesota Wild mot Vancouver Canucks natt til mandag norsk tid. Samme dag går Storhamar på is for første gang i CC Amfi for å starte forberedelsene til seriestarten i den norske toppserien 3. oktober.

Fem NHL-sluttspillkamper lørdag NHL starter sitt sluttspill om Stanley Cup lørdag 1. august i Edmonton og Toronto - med følgende kamper (norsk tid for kampstart i parentes): New York Rangers-Carolina Hurricanes (18.00), Chicago Blackhawks-Edmonton Oilers (21.00), Florida Panthers-New York Islanders (22.00), Montreal Canadiens-Pittsburgh Penguins (24.00), Winnipeg Jets-Calgary Flames (04.30 natt til søndag) Vis mer

Da vil Andreas Martinsen antagelig følge sin to døtre på henholdsvis to og snart fire år til deres første dag i barnehagen på Lillehammer, der han, kona og parets barn har bodd i familiens hus siden midten av mars. De første seks ukene «innestengt».

Etter alt å dømme vil han også trene på is fra mandag. Da åpner anlegget i OL-byen etter å ha vært stengt i juli.

les også NHL-sjef bosatt på Sørlandet hyller «Zucca»

Det var på langt nær slik han hadde sett for seg tilværelsen da han etter fem sesonger i verdens beste liga NHL – blant andre for sluttspillfavoritt Colorado Avalanche – og dens farmerliga AHL, flyttet fra USA til den norske treneren Dan Tangnes’ topplag Zug rett utenfor Zürich i februar.

Andreas Martinsen er ikke en kar du skubber deg på:

– Zug har alt det vi så for oss, og som vi ser etter nå. Det er et trygt og bra sted å bo, og klubben har fasiliteter i verdenstoppen. Dan (Tangnes) er flink og en type trener jeg har lyst til å spille for, sier Andreas Martinsen.

Han fikk kun vist seg frem i fem kamper før coronaviruset lammet Sveits og ishockeysluttspillet i den sveitsiske toppligaen NLA ble avlyst.

les også Corona-trøbbel for norsk suksesstrener: – Ikke noe moro

– Det var synd. Da jeg kom dit var sluttspillet målet. Jeg ble syk og brekte nesen. Jeg fikk ikke vist det jeg hadde (å by på). Så kom coronaen, sier Andreas Martinsen.

Nå er det usikkert når NLA-seriesesongen 2020/21 vil starte. Dan Tangens sier til VG at planen er 18. september, med forbehold om at han «ikke er optimist».

På spørsmål om Andreas Martinsen vil bli tilbudt ny kontrakt, svarer Zugs norske suksesstrener at klubben per dato har tre kontraktfestede utenlandske spillere, og at han er på jakt etter en utenlandsk senter – samt at Andreas Martinsen er aktuell hvis klubben beslutter å «gå for» en importspiller nummer fem.

– Han er en av mange spillere som venter på at verden skal åpne igjen. Han er absolutt med i diskusjonen her. Men det er så mange «om og men» at jeg ikke kan si om det er nær, eller ikke er nær, sier Dan Tangnes.

les også Dette er Calgarys «Emilio-plan»: – Dette blir en skikkelig test

Andreas Martinsen vedgår at motivasjonen hans har svingt i løpet av det siste halvåret i uvisshet. Han er i «fin form», men har valgt å bruke tiden på andre saker enn ishockey. Blant annet på golfbanen (9 i handikap) i Hafjell og Hamar, der han har støtt på landslagssjef Petter Thoresen og landslagskollega Patrick Thoresen.

– Vi blir nok på Lillehammer en stund til. Med mindre det dukker opp noe som tilsier at jeg må innfinne meg «der» umiddelbart. Jeg stoler på at agenten min gjør en god jobb, og så ser jeg frem til en «full sesong» uansett hvor det måtte bli. Jeg vil ha tilbake gleden, et sted der det er gøy å spille ishockey hver dag, sier Andreas Martinsen – med referanse til at han ikke syntes det var så moro å spille i farmerligaen AHL forrige sesong.

Slik scoret Andreas Martinsen sitt første mål for NHL-klubben Chicago Blackhawks for drøyt to år siden:

Publisert: 01.08.20 kl. 13:30

Fra andre aviser