NRK: Økokrim etterforsker kampfiksingsforsøk i norsk ishockey

Statskanalen forteller at Økokrim har satt i gang etterforskning av et kampfiksingsforsøk i norsk ishockey denne helgen.

Spillere i ishockeyklubben Haugesund Seagulls fikk tilbud om ti tusen euro, formidlet gjennom Twitter, i forbindelse med førstedivisjonskampen mot Hasle-Løren sist helg. Det melder NRK.

De som ble kontaktet, gikk selv videre til klubben sin, som igjen gikk videre til Norges Ishockeyforbund.

– Vi fikk melding om at flere spillere hadde blitt kontaktet av noen som ville tilby penger for å påvirke resultatet, slik vi tolket det, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund til NRK.

Han legger til at han er «forundret» over at det kunne skje, samtidig som det er en vekker for forbundet. De har svart med å sende ut en orientering om hendelsen til alle klubbene i de tre øverste divisjonene, for å sette fokus på problematikken.

– I Norge tror vi veldig på det gode i mennesket, og vi hører at slikt skjer i utlandet. Men at det skjer her, er ingen god følelse, sier Eide.

Kanalen melder videre at saken nå blir etterforsket av Økokrim, som har hatt samtaler med de involverte. Kampen ble spilt som planlagt, og Haugesund Seagulls tapte kampen 5–4.

