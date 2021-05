SMITTEVERNET: Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs på Norges buss sammen med resten av laget til trening i Riga torsdag formiddag. Til høyre med hvitt munnbind: Back og Østerrike-proff Stefan Espeland. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Hockeylandslaget innesperret foran VM-premieren

Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (33) er klar for sin 15. VM-turneringen. Den vil bli totalt forskjellige fra de 14 foregående etter debuten som 18-åring samme sted.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Det blir veldig spesielt, sier han foran mesterskapspremieren lørdag mot Tyskland i Riga – der han i 2006 var med i sitt første VM.

Coronapandemien satte en stopper for VM i Sveits i fjor. Mesterskapet 2021 var opprinnelig tildelt Riga i Latvia og Minsk i Hviterussland, som ble fratatt det i januar i år på grunn av den politiske situasjonen i landet.

Nå vil alt bli arrangert i en nær hermetisk lukket smittevernboble i Riga fra 21. mai til 6. juni. Kampene vil, slik myndighetene per i dag har gitt tillatelse til, bli spilt foran maksimalt 300 personer på tribunene.

– Det er veldig strengt. Først var vi tre uker i Danmark, i en slags isolasjon. Da vi kom hit (16. mai) måtte vi sitte isolert på hvert vårt rom i 48 timer, uten kontakt med noen. Nå må vi bruke maske over alt, til og med i garderoben. Vi får ikke lov til å gå ut av hotellet. Vi er innesperret, forteller Jonas Holøs.

les også Veteranene runder 41 VM: – Føles som 100 år siden sist

I likhet med VM-veteranene Tommy Kristiansen (31) og Mathias Trettenes (27) er han imidlertid på det rene med at rigide smittevernregler er nødvendig for at 16 nasjoner - som alle er innkvartert i sammen hotell i Riga - skal kunne gjennomføre mesterskapets tette kampprogram i løpet av drøyt to uker.

Ishockey-VM vises på Viaplay, med blant andre landslagsveteran Alexander Bonsaksen (hofteoperert) som ekspert i studio.

Viktig VM-start lørdag og søndag VM i ishockey – kalt A-VM – består av 16 lag, fordelt på to grupper med innledende gruppespill – før kvartfinaler, semifinaler og finale. Ingen rykker ned til 1. divisjon – kalt B-VM – etter årets mesterskap fordi B-VM ble avlyst på grunn av coronapandemien. Norges gruppe består av Tyskland (11.15 lørdag 22. mai), Italia (11.15 søndag 23. mai), Finland, Canada, Latvia, USA og Kasakhstan. Norge må antagelig vinne fire kamper for å gå til kvartfinalen. Italia, Kasakhstan, Latvia og Tyskland er motstanderne Norge bør og kan slå for å klare det. Vis mer

– Det var deilig å slippe ut av rommet 18. mai. Men jeg føler at vi har et ganske avslappet forhold til det. Vi overholder restriksjonene og går ikke rundt med høye skuldre. Vi er inne i «boblen» og er våkne på alt, sier landslagssjef Petter Thoresen (59).

KORT LUFTETUR: Til nå har landslagssjef Petter Thoresen, Mathias Trettenes (t.v.) og Jonas Holøs kun fått lov til å være utendørs når de går fra hotellet og til lagbussen noen meter utenfor døren. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Ideelt sett skulle han ønske at arrangøren tillot en luftetur og litt frisk luft.

Sportssjef Petter Salsten forteller at det ser ut til å bli oppfylt. Det vil bli gjort tilgjengelig en avsperret «luftegård» utenfor hotellet, som et og et lag kan bestille tid i – to ganger 45 minutter daglig.

Petter Thoresen regner med at tilværelsen vil bli noe lettere, ved at monotonien blir brutt, i det kampene starter.

les også «Hockey-Emilio» landslagsdebuterer: – Guttedrøm

Han føler også en viss trygghet ved at 19 av 28 spillere i Norges VM-tropp har vært smittet av covid-19.

Det gir lavere risiko for smitte og smittespredning i laget. Ved påvist smitte vil bærer av den bli sendt ut av turneringen umiddelbart.

– Får du smitte, er du ferdig. Men det skal mye til, slik vi lever nå, konstaterer Tommy Kristiansen.

Resten av laget må eventuelt teste negativt for å få lov til å fortsette.

– Jeg oppfører meg som om jeg ikke har hatt det, understreker likevel Sveits-proff (HC La Chaux-de-Fonds) Mathias Trettenes (27).

I likhet med Sverige-proff Holøs (Linköping) ble han coronasyk i fjor. Begge var lenge satt ut av spill. Trettenes fra november til 10. januar. Tommy Kristiansen var en av mange Stavanger Oilers-spillere som fikk påvist smitte i januar. Han forteller at han testet seg for antistoffer – og hadde «masse i kroppen» – før han dro fra Norge til landslagets VM-oppkjøring i København 23. april.

les også Landslagskapteinen var corona-smittet: – Ikke blitt meg selv igjen

– Jeg hadde det for syv til åtte måneder siden, og er ikke kjempetrygg på at jeg ikke kan få det igjen. Men for laget er risikoen mindre, sier Jonas Holøs.

REKORDMANN: Jonas Holøs VM-debuterte i Riga for 15 år siden. Nå er han tilbake samme sted, klar for sin 96. VM-kamp lørdag – mot Tyskland. Bildet er fra Norges trening torsdag. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Han har spilt ni OL-kamper og seks OL-kvalifiseringskamper i tillegg til 95 VM-kamper. Kun to sveitsere har spilt flere VM-turneringer (15) enn Holøs (14). Norge har spilt tre VM-kamper mot Tyskland siden 2007, og vunnet alle: 3–2 i 2008 (Norge til kvartfinale), 12–4 i 2012 (kvartfinale) og 5–4 (etter straffeslag) i 2018.

I OL 2018 tapte Norge 1–2 etter straffeslag for Tyskland. Holøs tok sitt mannskap til kvartfinalen, Tyskland tapte OL-finalen mot det russiske laget.

les også Patrick Thoresen sier nei til VM: – OL-kvalifiseringen viktigere

– Tyskland er favoritter. Men sjansen for at vi kan slå dem er god, mener Jonas Holøs foran åpningskampen lørdag klokken 11.15 norsk tid.

– Jeg er utrolig spent. Vi drømmer om å legge dem bak oss, og tror vi kan slå dem. Det er ingen tvil om det. Men de ser solide ut. Vi må gjøre mye rett, sier Petter Thoresen med tanke på at Norge skal ta seg til kvartfinalen – det vil si være topp fire etter gruppespillets syv kamper – for første gang siden 2012.

Ps! VM-veteran Ken André Olimb (32) er plaget av en skade og det er usikkert om Düsseldorf-proffen kan spille mot Tyskland.