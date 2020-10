Hockey-ulykken: − Familien overveldet over all støtten

Mats Hildisch (18) ble påført permanent ryggskade og lammelse i en kamp lørdag. Nå finner den unge ishockeyspilleren og hans familie god trøst i den «overveldende» støtten de har mottatt etter ulykken.

Det opplyser familiens talsperson Erlend Frigaard til VG.

– Den har vært overveldende. Det har nærmest vært en vanvittig støtte. Ikke bare fra hele Hockey-Norge, men også fra mange andre. Det har gjort stort inntrykk på familien. Det varmer selvsagt, sier Erlend Frigaard.

Mats Hildisch ble tidligere i år tatt ut på Norges U18-landslag og var reserve da Frisk Asker spilte mot Vålerenga i toppserien Fjordkraft-ligaen 8. oktober. Sist lørdag spilte backen for U21-laget til Frisk Asker. Han ble taklet av en motspiller og falt mot målburet. Unggutten ble fraktet fra Askerhallen til Ullevål sykehus.

Der ble han operert natt til søndag. Det ble påvist permanent ryggmargskade, som har ført til lammelse.

Erlend Frigaard sier tirsdag at Mats Hildisch vil bli værende på Ullevål sykehus til han er så stabil at han kan overføres til Sunnaas sykehus for rehabilitering og opptrening.

Lørenskog var motstanderlaget da uhellet skjedde for fire dager siden. Mats Hildisch og familien ønsker å understreke at Lørenskog-spilleren som sto bak taklingen ikke kan klandres for utfallet. De presiserer at det var et uhell.

– Mats og familien er også veldig glad for at Lørenskog-gutten har fått støttemeldinger. Det synes de er fint. Selv om det er Mats som et skadet, er det også andre som har det tungt, sier familien Hildisch’ talsperson Erlend Frigaard.

UNGT HOCKEYTALENT: 18 år gamle Mats Hildisch skadet seg stygt da han spilte U21-kamp for Frisk Asker mot Lørenskog. Foto: Finn Eriksen/Frisk Asker

Frigaard sier også at de vil ta kontakt med Lørenskog-spilleren, etter at de har fått bearbeidet sjokket, som han uttrykker det. Han forteller at henvendelsene og støtteerklæringene har vært så mange at de foreløpig ikke har maktet «å ta unna alt».

– Det har vært på Facebook, Twitter, Instagram og hjemmesiden til Norges ishockeyforbund. De er nesten overrasket og finner god trøst i det, sier Erlend Frigaard til VG.

Han påpeker at mange i sine støtteerklæringer har publisert et bilde av tallet 7, som er Mats Hildisch’ nummer på spillerdrakten han har hatt i moderklubben Frisk Asker.

Publisert: 20.10.20 kl. 17:56