Hockeysjefenes ufine takling

Av Leif Welhaven

Narvik rykker ned selv om de ikke hadde færrest poeng da hockeyen måtte stoppe seriespillet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Narvik fjernes fra ishockeyens øverste divisjon gjennom prosentregning. Det regnestykket bør ikke få to streker under svaret.

Norsk ishockey har havnet i en kinkig og splittende situasjon. Årsaken er hvordan styret i ishockeyforbundet valgte å håndtere problemstillingen som oppstod da resten av sesongen ble kansellert på grunn av coronasituasjonen.

Narvik var ikke sist på tabellen da serien stoppet opp, men sendes ned fordi de har en lavere seiersprosent enn Grüner. Men det som var det eneste nordnorske laget i ligaen hadde flere kamper unnagjort mot de beste, og hadde ikke møtt bunnrivalen i egen by.

Toppklubbene er organisert i Norsk Topphockey (NTH), som mente Narvik burde få beholde plassen, slik at antall lag i serien ble utvidet kommende sesong. Heller ikke forbundets administrasjon ville sende nordlendingene ned, men styret valgte å overkjøre dette.

Et av temaene er om man skulle gjøre et pragmatisk unntak i en ekstraordinær situasjon, et annet hvor mange lag norsk hockey er tjent med å ha i toppen.

Sistnevnte er et vanskelig landskap. På den ene siden er spredning og større spennvidde i hvem man møter potensielt positivt. På den andre siden er det en fare for at det blir for mange ujevne kamper i en liga med flere lag.

Men uavhengig av dette burde Narvik fått spille i eliten kommende sesong, da coronamarerittet forhåpentligvis er overstått.

Et vedtak fra i fjor høst er det som brukes som argument for å fjerne Narvik, men det stilles spørsmål rundt hvor god forankringen har vært rundt retningslinjene. Uansett kunne man ikke vite hvordan dette ville komme til å bli, og i en så spesiell situasjon er det vanskelig å se hvorfor styret ikke kunne vise en smidighet og lande på den løsningen NTH foreslår. Det er også en kjensgjerning at Narvik har vært samarbeidsvillige for å løse den krevende reise- og ressurssituasjonen som oppstod da den øverste divisjonen fikk et lag som holder hus så langt unna resten.

Nå har vi en situasjon der det varsles anke og omkamp, og Norsk Topphockey har gått offentlig ut med åpen kritikk av hockeystyret. Hele konflikten fremstår litt unødvendig, da det burde vært mulig å løse dette på et smidigere sett, i stedet for å sette inn en ufin takling.

Det er ekstraordinære omstendigheter, og kalkulatormåten Narvik rykker ned på gir noen assosiasjoner til den klassiske sketsjen «joker nord».

Eller «hockey nord» om du vil ...