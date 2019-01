EN AV TRE MUSKETERER: Rasmus Ahlholm (venstre) danner sammen med Tobias Lindström og Martin Røymark GET-ligaens suverent beste førsterekke. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Vålerengas førsterekke smadrer rivalene - snudde og vant på ny

ISHOCKEY 2019-01-31T19:41:25Z

Alle topplagene fikk det tøft i torsdagens GET-liga-runde. Men takket være Martin Lauman Ylven og GET-ligaens suverent beste førsterekke, snudde Vålerenga og koblet grepet enda hardere om serieledelsen.

Serielederen fra Oslo øst havnet overraskende under borte mot ligajumboen Ringerike Panthers, og lå under nesten helt til 1. periode var over. Da tok Thomas Olsen ansvar, og utlignet - før Vålerenga snudde i andre periode.

Etter halvspilt periode, ble Martin Ylven spilt gjennom av Tobias Lindström, og scoret sikkert. Rasmus Ahlholm var tredje sist på pucken, og det var ingen tilfeldighet.

Vålerengas førsterekke er nemlig soleklart bedre enn de nærmeste rivalene, Storhamar og Stavanger Oilers .

For med Rasmus Ahlholm (71), Tobias Lindström (67) og Martin Røymark (34), har de samlet hele 172 - hundreogsyttito! - målpoeng. Til sammenlikningen har førsterekka til Stavanger Oilers, Jacob Lagace (41), Joseph Stephan Vigier (34) og David Morley (28), til sammen 103 målpoeng denne sesongen.

Og Storhamars tre fremste er Patrick Thoresen (52), Victor Adam Svensson (41) og Robin Dahlstrøm (22), med en sum på 115 målpoeng - før kveldens runde.

Men det var Ylven som var kampens store spiller i Schjonghallen, og han scoret i power play med fem minutter igjen av den andre perioden. Ringerike reduserte like før slutt, men det hjalp lite da Lindström scoret i åpent bur et par minutter senere. Kampen endte 4–2 til Vålerenga, deres 12. seier på de siste 13 kamper.

Og det ser også ut til at Vålerenga får en håndsrekning i de andre kampene. Både Stavanger Oilers og Storhamar spilte uavgjort i ordinær tid, og skal spille forlengning mot henholdsvis Manglerud/Star og Sparta Sarpsborg. Også Frisk Asker - Stjernen må til overtid for å kåre en vinner.

