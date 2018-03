Brayden Schenn i St. Louis Blues gratuleres av medspiller Alex Pietrangelo etter at han scoret vinnermålet mot New York Rangers. Foto: Foto: Jeff Roberson / AP / NTB scanpix

Zucca-mål var ikke nok for Rangers

NTB

Publisert: 18.03.18 04:48

ISHOCKEY 2018-03-18T03:48:43Z

Mats Zuccarellos mål mot St. Louis Blues var ikke nok for New York Rangers som tapte 4–3 borte natt til søndag.

St. Louis Blues på hjemmebane ble for sterke for Zuccarello og Rangers.

Alex Pietrangelo sendte Blues opp i ledelsen i første periode, før det i andre periode var Rangers som kom best ut. Her utlignet først Mika Zibanejad før Blues igjen tok ledelsen. Etter det sørget Zuccarello for utligning, etterfulgt av Zibanejad som sendte Rangers i ledelsen til 3–2.

I tredje periode utlignet Pietrangelo for Blues, før de på overtid vant kampen 4–3.

Zuccarello fikk nesten 19 minutter på isen.