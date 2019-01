I SØKELYSET: Som en favoritt blant fansen i New York Rangers, er det en vanskelig situasjon for klubben å skulle kvitte seg med Mats Zuccarello. Foto: AFP/VG

Zucca-kompis om hockeystjernen: Første gang han lar seg prege

Mats Zuccarello (31) påvirkes av de mange spekulasjonene rundt hans umiddelbare fremtid. Den neste måneden venter han i uvisshet på hvor han skal avslutte sesongen.

Mats Zuccarello har i lengre tid visst at New York Rangers er inne i en forvandling som klubb. For å sikte mot fremtiden har flere av klubbens eldre spillere blitt byttet mot valgt i talentdraften og yngre krefter. Foreløpig har Zucca blitt skånet, men vet selv at det høyst sannsynlig er et tidsspørsmål før det blir et bytte.

Kontrakten hans går ut ved sesongslutt. Om Rangers skal få noe tilbake for nordmannen nå, må han skiftes ut før fristen 25. februar.

– Det er vel første gang han sier at det som skjer rundt påvirker ham, sa bestekompis Glenn Jensen på VGTV-sendingen som omhandlet Mats Zuccarellos fremtid (VG +):

Han var selv borte hos Zuccarello i New York i julen. Der ble det en rolig feiring med mye TV-titting og avslapning med noen dager fri fra den travle hverdagen på isen.

– Han har alltid vært eksepsjonelt god til ikke å bry seg om hva som skrives om menes om ham, men nå er det blitt litt annerledes.

At New York-eventyret går mot slutten påvirker. Som Jensen forteller så er Zuccarello hjemmekjær. Han spiser på de samme tre restaurantene og vet hvordan han liker å benytte seg av storbyen på sin måte.

Da Jensen forlot kompisen i romjulen la han ut på Instagram at han slukket lyset i leiligheten i Meatpacking district på Manhattan, for en siste gang.

– Det var vel litt symbolsk, men samtidig sånn det ser ut til å bli.

Her deler Zuccarello noen tanker rundt utviklingen av norsk ishockey:

Fallende produksjon

– Jeg er et menneske, så selvsagt har jeg tenkt over det og latt det trenge inn i hodet mitt. Antagelig for mye. Når det påvirker spillet mitt på det viset det har gjort, må jeg ta det på min kappe. Jeg skulle ikke ha latt det gå så langt, sa Mats Zuccarello til Larry Brooks og New York Post for noen dager siden.

31-åringen leverte natt til onsdag en målgivende i kampen mot Vegas Golden Knights. Tross en tøff sesong er ikke 15 poeng på 29 kamper veldig langt under snittet nordmannen har hatt i sine sesonger i NHL .

Velinformerte Brooks råder Rangers til å bytte bort Zuccarello nå , og tror det kan skje når NHL går inn i noen dagers pause under «All Star-helgen» i slutten av januar.