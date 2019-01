Storhamar stoppet Oilers – ett poeng skiller topp-trioen i Get-ligaen

ISHOCKEY 2019-01-10T20:20:21Z

(Storhamar - Stavanger Oilers 4–0, Vålerenga - Lillehammer 5–2) Etter Storhamars 4-0-seier over serieleder Stavanger samtidig som Vålerenga slo Lillehammer 5-2 er det for alvor spenning i toppen Get-ligaen.

NTB

Publisert: 10.01.19 21:20

Nå skiller det kun ett poeng mellom Stavanger, Vålerenga og Storhamar.

Svenske Victor Svensson scoret etter snaue sju minutter og ga Storhamar en flott start på den viktigste kampen for Hamar-laget så langt i sesongen. Stavanger hadde sjansen til å skaffe seg en luke i gullkampen torsdag.

Et slagskudd fra Joel Johansson suste i mål via en Stavanger-spiller som satte ut Henrik Holm til 2-0. Samme mann banket også inn 3-0, denne gangen med et skudd som føk i mål via stanga. Scoringen kom etter at Storhamar hadde ridd av fire minutter i undertall.

I midtperioden kom Stavanger på isen med mye større energi enn hjemmelaget, men fikk aldri uttelling for sitt spillemessige overtak. Fredrik Söderströms gutter kontrollerte og tok mer og mer over mot slutten av perioden.

Patrick Thoresen var regissør da lillebror Steffen ordnet 4-0 i et overtall.

Total dominans

Vålerengas storscorer Rasmus Ahlholm går sjelden av isen uten nettkjenning, og hjemmekampen mot Lillehammer var ikke noe unntak. Han sendte serietoerne i tet med 1-0.

Roy Johansens mannskap dominerte kampen stort, og spillerne sto nærmest i kø for å score.

Oskar Ekelund økte til 2-0 med en svært frekk scoring.

Se scoringen i sportsnyhetene øverst i saken!

Etter en redusering gjorde Ahlholm 3-1, men med to spillere mer klarte Austin Cangelosi å skape ny spenning i kampen foran tredje periode.

Stefan Espeland satte 4-2 i overtall tidlig i tredje periode og drepte med det ytterligere spenning, mens det siste målet kom i åpent bur da Lillehammer hadde tatt ut sin gode målvakt Nils Erik Bengtsberg.

Ringerike overrasket igjen

Ringerike tok nok en seier over Frisk Asker da laget vant 3-2 etter straffeslag.

Asker-laget kom nærmest som vanlig under for Ringerike. Marius Hansen gjorde 1-0 for gjestene fra Hønefoss.

Mål fra veteranene Anders Bastiansen og Petter Kristiansen ga ledelse for Frisk foran tredje periode. Gjestene utlignet ved Michael Söderberg.

Sparta og Sander Thoresen fikk en pangstart i østfoldderbyet mot Stjernen. Før det var gått åtte minutter hadde Thoresen satt pucken i mål to ganger. Etter første periode sto det 3-0.

Stjernen reduserte ved Markus Mikalsen i midtperioden, men nærmere poeng kom aldri de røde fra Fredrikstad. Scott Allen og Henrik Knold satte 4-1 og 5-1 i tredje periode.