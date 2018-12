VANSKELIGE TIDER: Sondre Olden (26) har spilt for Brynäs og Leksand i Sverige og er draftet av Toronto Maple Leafs i NHL (79 totalt i 2010). Bildet er fra etter at han scoret Norges mål i VM-kampen mot Sverige (1–2) i Minsk 2014. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Maks hockey-uflaks for norsk landslagsspiller

ISHOCKEY 2018-12-11T09:40:24Z

Han gjorde stor suksess og var toppscorer for kroatiske Medvescak Zagreb forrige sesong. Denne sesongen har alt gått galt for landslagsaktuelle Sondre Olden (26) i den flernasjonale europeiske proffligaen EBEL.

Publisert: 11.12.18 10:40

– Det er håpløst. Vi skulle gå for å vinne denne sesongen, og så er klubben kjørt i senk, sier den tidligere Vålerenga, Manglerud Star og Sverige-proffen .

VG intervjuer ham mens han sitter på flyplassen i Zagreb. Via mellomlanding i Istanbul er han på vei hjem til Norge for å få undersøkt sin skadede høyrehånd av ishockeylandslagets lege Ole Fosse.

Sondre Olden måtte takke nei da landslagssjef Petter Thoresen ville ha ham med til forrige turnering i Polen (9.-11. november), og nei nå foran firenasjonersturneringen på Lørenskog torsdag til lørdag.

Spiller mot Hviterussland, Ungarn og Frankrike Ishockeylandslaget møter Hviterussland torsdag, Ungarn fredag og Frankrike lørdag i en firenasjonersturnering i Lørenskog ishall. Med unntak av Mats Zuccarello, Andreas Martinsen (NHL), keeper Henrik Haukeland (Finland), Eirik Salsten (Storhamar) og Ken André Olimb (Tyskland), stiller landslagssjef Petter Thoresen med sitt antatt beste lag. Lillehammers Jacob Lundell Noer må imidlertid melde forfall etter at han pådro seg en hjernerystelse i Get-ligakampen mot Sparta sist søndag. VM denne sesongen går i Bratislava i mai.

– Jeg har vært ute (av spill) i fem-seks uker. Det har ikke vært et bra tidspunkt å være skadet på, sier han.

Mandag fikk hele trenerstaben i Medvescak Zagreb sparken. Spillerne har ikke fått lønn siden oktober. Da kom lønnsutbetalingen, ifølge Sondre Olden, noen dager for sent. Flere medier skriver at Kroatias beste klubb, som fra 2013 spilte fire sesonger i Russland-baserte KHL, er insolvent og for alle praktiske formål konkurs.

Det bekrefter Sondre Olden, som var blant Medvescaks beste spillere og toppscorer forrige sesong. Da gjorde den det bra sportslig. Nå ligger klubben nest sist av 12 klubber i EBEL, bestående av i hovedsak østerrikske klubber. Blant andre landslagskeeper Lars Haugens KAC Klagenfurt, som ligger på 4. plass etter 27 kamper.

– Det dreier seg om en del penger. Jeg skulle fått ganske godt betalt denne sesongen, men har bare fått utbetalt en lønning. Jeg har prøvd å komme i kontakt med eieren, som er østerriker, men han svarer ikke, forteller Sondre Olden.

Han sier at eieren betalte ham av egen lomme forrige sesong, og at han ble lovt at «alt» skulle bli mye bedre denne sesongen. Det er imidlertid, ifølge Sondre Olden, «blitt ti ganger verre» enn de var da.

– Det ser ikke lyst ut. Jeg vil ha litt is i magen. To månedslønner er litt penger. Men mange av spillerne har dratt allerede, tilføyer han.

På spørsmål om han allerede har funnet en annen klubb å spille for, svarer han at han har snakket med noen klubber. På spørsmål om han kan tenke seg å avslutte klubbsesongen i Get-ligaen i Norge, svarer han at «bare» to klubber er aktuelle: Vålerenga og Manglerud Star.

– Men det viktigste nå er at hånden min blir bra, sier han.

PS! Sondre Olden forteller at som om ikke alt dette var nok; han må tilbake til Zagreb torsdag fordi kjæresten hans akkurat nå kom til Zagreb på enveisbillett og med parets hund.