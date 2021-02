HVOR STÅR VI, HVOR ... : Vålerenga-trener Roy Johansen dropper hjemmearenaen Jordal Amfi til fordel for treningshaller utenfor Oslos kommunegrenser foran toppserien comeback neste uke. Bildet er fra seriekampen Vålerenga-Frisk Asker i november. Foran dommer Tor Olav Johnsen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Smitteregel-forvirring foran hockey-comeback

En uke før planlagt restart av eliteserien i ishockey hersker full smittevernforvirring blant toppklubbene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er et vanskelig landskap å orientere seg i, for å si det mildt, sier Vålerengas sportssjef Frikk Juell.

Han kunne lagt til «bokstavelig talt».

Etter at det igjen ble åpnet for toppidrett i Norge, har den for lagene i ishockeyenes toppserie vist seg vanskelig å bedrive.

Frikk Juells Vålerenga, med tidligere landslagssjef Roy Johansen som trener, vil torsdag flytte treningsøkten ut fra hjemmearenaen Jordal Amfi i Oslo - til langt mindre attraktive Lørenskog ishall. Den ligger i nabokommunen mot nordøst, 18 minutter kjøretid i bil fra Jordal Amfi. Juell har også vært i kontakt med Brunstad Kristelig Menighet (Smiths Venner) med spørsmål om å leie deres ishall på Vinterbro rett utenfor hovedstaden.

De to andre Oslo-lagene i Fjordkraft-ligaen, Grüner og Manglerud Star, vil etter alt å dømme prøve å løse treningsproblemet på samme vis.

les også FHI endrer råd - mener ishaller gir smitterisiko

Årsaken er at Jordal Amfi ligger i helsemyndighetenes ring 1, der også lagidrettsutøvere må holde en meter avstand under trening. I ishockeyens tilfelle «en køllelengdes avstand». I praksis må Roy Johansen dele inn sitt elitelag i to enheter av 10 spillere for å kunne lede dem i trening i klubbens splitter nye hjemmearena foran Fjordkraft-ligaens restart neste uke.

UTE I KULDA: Vålerenga-trener Roy Johansen (t.v) og klubbens sportssjef Frikk Juell under en treningsøkt utendørs på Frogner stadion forrige uke. Foto: Odin Jæger

Den betingelsen gjelder ikke utenfor helsemyndighetenes ring 1.

På den annen side forsto også Vålerenga-sportssjef Frikk Juell betingelsene slik at toppserielagets spillere kunne benytte Jordals mange moderne garderober til å skifte. Det mener imidlertid ikke arenaeier Oslo kommune, som stenger garderobene og krever at spillene skifter fra vanlige klær til ishockeyutstyr inne i arenaen - på spillerbenkene ved isen.

les også Regjeringen anbefaler to ukers pause i toppidretten

I Sarpsborg gir kommunen sitt eliteserielag Sparta tillatelse til hverken det ene eller det andre. Trener Sjur Robert Nilsen og hans lag slipper ikke inn i ishallen Sparta Amfi denne uken.

Til lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad sier kommunens ordfører Sindre Martinsen-Evje at Norges eldste ishall og «Ungdomshallen» vegg i vegg er stengt for lagtrening. Det vil si at kunstløpere slipper inn. Spartas toppserielag vinterstid er sammen med byens bandylag tildelt «plass» på isflaten - uten vant og ishockeymål - ved den ene kortsiden på Sarpsborg stadion.

les også Landslagsveteran ute i kulda: Idyllisk – men ikke toppidrett

På spørsmål om det er ishallen «som er faren», viser Sarpsborgs ordfører til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet:

– Folkehelseinstituttet (FHI) sier at ishaller i kommunene som omfattes av «Ring 1» for coronavirus anbefales stengt for lagtrening. Årsaken er ny kunnskap om at viruset overlever best ved lavere lufttemperatur og ved lav luftfuktighet. FHI mener at ishallenes design påvirker muligheten for smitte. Skøytebanen er designet for å bremse luftstrømmen og ventilasjonen slik at viruset muligens blir «fanget» i en viss høyde over isen (cirka 2-2,5 meter over isen) samtidig som utøverne er i harde fysiske økter som medfører at dråpedannelsen øker og de har nærkontakt med hverandre. Dette medfører at utøvelse av ishockey antakelig har en høyere risiko enn mange øvrige idretter, skriver FHI - sier Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

les også Hockey-topp refser skøyteforbundet: – Særs illojalt

Spartas mangeårige trener Sjur Robert Nilsen, tidligere landslagsspiller og nåværende assisterende landslagslagstrener under Petter Thoresen, påpeker at «vi må passe oss for at dette ikke blir en diskusjon om ishallsmitte eller smitte i andre typer haller.»

HIT, IKKE LENGER: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen i en av trappene som fører inn i Sparta Amfi - der han ikke får være. Foto: Brian Cliff Olguin

– Dette handler om covid-19-smitte menneske til menneske, sier han.

les også Zuccas lagkamerater hardt covid-19-rammet

Fra taket av Sparta Amfi kan han angivelig se over til nabo- og ligarival Stjernens ishall i Fredrikstad, som har ring 2-status. Ifølge Stjernens daglige leder Anders Åsle trener Fredrikstad-klubbens Fjordkraft-ligaspillere nå som normalt. Det vil si med alle på isen samtidig, og med direkte kroppskontakt.

– Jeg kan forstå at folk i Sarpsborg synes det er rart at folk litt lenger ned (langs Glomma) får lov. Men ellers overlater jeg til smittevernmyndighetene å svare, svarer Stjernens daglige leder på ring 1-ring 2-forskjellen.

SMITTESIKKER: Stjernehallen i Fredrikstad, der toppserielaget Stjernen holder til. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Stjernen har totalt hatt 22 spillere ute med covid-19-smitte. Alle er tilbake i trening. Sparta er blitt utsatt for smitteutbrudd to ganger. Totalt har 24 av 27 personer tilknyttet toppserielaget vært smittet.

– Jeg savner en forklaring på hvorfor vi ikke kan trene (i Sparta Amfi). Rent logisk kan vi leie tid i Stjernehallen for å trene der, sier Sjur Robert Nilsen.

les også Her er Hockey-Norges største overraskelser

Regjerende norgesmester Frisk i smittering 2-kommunen Asker kan ifølge klubbens daglige leder Nicolay Sørensen «enn så lenge» trene og bruke garderobene som normalt i Askerhallen.

– Det er ganske spesielt. Det er fra dag til dag. Sist fredag var vi usikre på om vi kunne trene lørdag. Vi fikk lov, og mandag var OK. Vi får trene i dag, men kanskje ikke i morgen, uttalte han onsdag formiddag.

Frisks Fjordkraft-ligaspillere trente klokken 15.00. Fire timer senere meddelte Sørensen at kommunens kriseledelse etter ettermiddagens møte hadde gitt tillatelse til ordinær trening også torsdag.

– Helt som vanlig. Alle er friske og raske og trener for fullt, heldigvis, svarer Stavanger Oilers sportssjef Pål Higson på hva som er tilfelle for den regjerende seriemesteren.

les også Hockey-Norge jubler etter krisepakkeendring: – Det betyr alt

Men han er ikke sikker på om det blir som planlagt, med seriespillcomeback neste torsdag - etter seks uker smittevernstopp.

– Hvis FHI (Folkehelseinstituttet) fredag bestemmer seg for å videreføre generelle strenge tiltak to uker til; vi får bare vente og se hvilke beskjeder som kommer, sier Pål Higson i Stavanger Oilers - der 26 av 40 testede personer for cirka en måned siden hadde avgitt positiv covid-19-test.