Norges keeper ute med hjernerystelse – slått ut av lagkamerat

Norges mangeårige landslagskeeper i ishockey, Lars Haugen (32), har ikke spilt på en måned etter at han pådro seg hjernerystelse da han ble truffet av køllen til en lagkamerat – mens han sto i spillerboksen.

– Det var så klønete. Gutta lo da det skjedde, og jeg trodde ikke det var noe. Men så viste det seg at køllen traff midt oppe på hodet, på en svakere del av det. Det var maks uflaks, sier Lars Haugen.

Landslagssjef Petter Thoresen (58) offentliggjorde tirsdag troppen til Norges landskampene 7. og 8. februar i Klagenfurt, der Lars Haugen til daglig spiller for det østerrikske topplaget (3. plass bak Red Bull Salzburg og Vienna Capitals) med samme navn.

Tre måneder før VM i Sveits, er imidlertid ikke Keeper-Haugen, som VM-debuterte for Norge i 2011, en av Thoresens utvalgte.

Norges lag 7. og 8. februar i Østerrike Målvakter (2) Henrik Holm – Stavanger Lars Volden – Malmø Backer (8) Alexander Bonsaksen – Koo Koo Christian Bull – Storhamar Max Krogdahl - Frisk Asker (inn for Stefan Espeland) Jonas Holøs – Linköping Johannes Johannesen – Düsseldorf Christian Kåsastul – Frisk Asker Erlend Lesund – Rögle Mattias Nørstebø – Mora IK Løpere (14) Gustav W. Borvik – Kristianstad Kristian Forsberg – Stavanger Michael Haga – Djurgården Jørgen Karterud – Vålerenga Tommy Kristiansen – Stavanger Tobias Lindström – Vålerenga Sondre Olden – Vienna Capitals Thomas Olsen – Vålerenga Thomas Valkvæ Olsen – Leksand Eirik Salsten – Storhamar Samuel Solem – Brynäs Alexander Reichenberg – Graz 99 Mathias Trettenes – Stavanger Esbjørn Fogstad Vold – EHC Olten

– Jeg er trolig ikke tilbake til det. Helsen kommer først. Jeg vil være helt sikker på at det ikke blir noe mer. Det får ta den tiden det trenger, sier Lars Haugen.

Han understreker at målet hans er å spille for Norge igjen, og at han har stor respekt for hjernerystelser etter å ha «opplevd» skjebnene til sine tidligere landslagskolleger Ole-Kristian Tollefsen og Marius Holtet.

Lars Haugen pådro seg sin første hjernerystelse da han spilte for Minsk i Russland-baserte KHL. Den andre kom i desember, og Haugen er enig i at måten det skjedde nesten ikke er til å tro.

Han var reservekeeper i Klagenfurts bortekamp i Innsbruck, og hadde den vanlige reservekeeper-jobben med å åpne og lukke døren til sitt lags spillerboks. Rett ved der han sto, ble en medspiller taklet – med køllen høyt hevet. Taklingen medførte at han «slo» køllen ned – rett i skallen på en uforberedt og hjelm-løs Lars Haugen.

Hjernerystelse ble konstatert. Han var plaget av hodepine uken før jul, men trodde han var «good to go» – klar for comeback – for to og en halv uke siden. Da ble han truffet i hodet av en puck under trening. Siden har han ikke trent noe særlig, som han uttrykke det.

– Det er først i dag (onsdag) jeg har kunnet tråkke litt på sykkel, sier han.

Petter Thoresen har tatt ut keeperne Lars Volden (Malmö) og Henrik Holm (Stavanger) til kampene i Østerrike. Brødrene og veteranene Ken André Olimb (skadet) og Mathis Olimb (etter avtale med Thoresen) er ikke tatt ut. Esbjørn Fogstad Vold (22) fra er tatt ut for første gang. Han spiller for tidligere Storhamar-trener Fredrik Söderström i Olten i sveitsiske National Liga B.

Ps! Patrick Thoresen har ennå ikke bestemt seg for hvor vidt han ønsker å bli vurdert for landslags-deltakelse denne sesongen. Han har ikke spilt for Norge etter VM i Slovakia i mai i fjor.

