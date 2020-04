CALGARY NESTE: NHL-laget Calgary Flames har fulgt norske Emilio Pettersen, her avbildet på kanadiernes sommerleir i fjor, med argusøyne denne sesongen. Nå har de tilbudt ham proffkontrakt. Foto: Candice Ward/Calgary Flames

Ny nordmann klar for NHL: Emilio Pettersen (20) har signert for Calgary Flames

Den norske ishockeysensasjonen Emilio Pettersen (20) blir høyst sannsynlig den niende nordmannen i verdens største ishockeyliga. Han har skrevet under en 3-årsavtale med Calgary Flames.

Det bekrefter laget på sin hjemmeside.

Det har vært tett dialog mellom Pettersen og kanadiske Calgary Flames, laget som har eid rettighetene til Pettersen siden de «draftet» ham i 2018, om hva som skulle være neste steg for den norske 20-åringen etter 2019/20-sesongen.

Når de nå signerer Manglerud-gutten til proffkontrakt er det to alternativer: Et mellomår eller to i farmerligaen AHL, eller NHL med Calgary allerede neste sesong. Målet er uansett at han skal spille for Flames i NHL innen tre år.

Nordmenn i NHL Mats Zuccarello (576 kamper) Espen «Shampo» Knutsen (207 kamper) Ole-Kristian Tollefsen (163 kamper) Andreas Martinsen (152 kamper) Patrick Thoresen (106 kamper) Jonas Holøs (39 kamper) Anders Myrvold (33 kamper) Bjørn «Botta» Skaare (1 kamp) Vis mer

Kun åtte nordmenn har spilt i den nordamerikanske proffligaen tidligere, og kun én spiller er der i dag: Mats Zuccarello i Minnesota Wild.

Pettersen, som har herjet for Denver Pioneers på VGTV de siste to sesongene, blir altså etter alt å dømme den niende.

Nordmannen er kanskje best kjent for virale YouTube-klipp som 10-åring, men har virkelig fått kvittet seg med statusen som «bare en internettsensasjon» etter at han flyttet til USA som 14-åring.

Med sterke sesonger for Omaha Lancers og Muskegon Lumberjacks i juniorligaen USHL ble han draftet til NHL allerede før første sesong på college. Derfra har det bare gått oppover.

Tidligere i april uttalte Calgary Flames-sjef Brad Treliving til VG at nordmannen var «en nådegave av et talent».

Allerede i fjor sommer var det snakk om at Pettersen kunne ta steget opp fra NCAA, men nordmannen ønsket selv å bli i Denver, spesielt fordi fjorårets sluttspill fikk en brå slutt for Manglerud-gutten da han brakk hånden. 2020-sluttspillet skulle bli en revansje. Så kom en pandemi og kansellerte alle NCAA-turneringer for resten av sesongen.

Slik har 19-åringen herjet hele sesongen:

Calgary Flames-journalist Darren Haynes sa til VG i fjor at han forventet at Pettersen ble tilbudt proffkontrakt av Flames etter årets sesong.

– Det ville ikke overrasket meg om han blir en veldig nyttig spiller for Calgary til slutt, sa han da.

Haynes skisserte en mulig vei via AHL i 2020/21, og så spill for Flames etter det. Det ser nå ut til å bli en realitet.

FERDIG: Pettersen er ferdig i rødt og hvitt etter to sesonger i Denver. Denne sesongen ble han poengkonge på laget med 35 målpoeng på 36 kamper. Foto: Russell Hons / CALSP

På grunn av den pågående coronapandemien er det ikke fastsatt noen startdato på kontrakten, ei heller lønn, men den varer altså i tre år.

Publisert: 27.04.20 kl. 21:49

