Zuccas trener fikk sparken: - Han trodde på meg

Publisert: 08.04.18 08:57 Oppdatert: 08.04.18 09:11

New York Rangers avsluttet en trøblete sesong med et brutalt tap. Bare timer senere fikk trener Alain Vigneault (56) sparken.

– Det er aldri hyggelig når sånt skjer. Han ga meg sjansen, og det betyr mye for meg. Han trodde på meg, og etter at han kom inn, har jeg hatt en ålreit karriere, sier Mats Zuccarello til Nettavisen .

Vigneault er den tredje mestvinnende treneren i Rangers' historie. Han ledet klubben til Stanley Cup-finale i 2013/2014-sesongen. Med store endringer ventet neste sesong, kom ikke søndagens beslutning fra manager Jeff Gorton som lyn fra klar himmel.

– Sånn er bransjen. Når man har hatt en så dårlig sesong som vi har hatt, skjer sånne ting, konstaterer Zuccarello.

Lørdag tapte Rangers hele 0-5 for Philadelphia Flyers . Ikke bare fikk gjestene juling på isen, de måtte også se hjemmelaget feire en sluttspillplass Rangers selv ikke var i nærheten av. Det er første gang på sju år at New York-klubben ikke går til sluttspill.

Bare timer etter at tapet var et faktum, ble det gjort kjent at Vigneault var ferdig i klubben. Det til tross for at han på pressekonferansen før oppgjøret forsikret om at han trodde han ville fortsette.

– Ja ja, uten tvil, slo Vigneault fast ifølge New York Post .

– Jeg mener staben min er den rette for jobben. Jeg mener et av de viktigste våpnene i denne organisasjonen er trenerstaben og deres erfaring.

Ble beste poengplukker

Likevel ble det ingen sjette sesong i Rangers for Vignault. Etter tapet mot Flyers sa han følgende til pressen:

– Hvert eneste år så fullfører man sesongen, og på slutten setter man seg ned og snakker sammen, analyserer og jobber med å bli bedre. Jeg tror ikke det blir noe annerledes i år.

Vigneault har vunnet 226 kamper med Rangers. Hans siste kontraktsforlengelse kom i januar 2017, og strakk seg over to år. Han er den første treneren til å få fyken i 2017/18-sesongen i NHL .

– Vi har hatt ham i fem år, så de tenkte at det er på tide å få en endring. Vi får håpe at det blir bra, sier Zuccarello til Nettavisen.

Nordmannen har for øvrig ett år igjen av kontrakten med New York-klubben. Til tross for stortapet mot Flyers, kan Zucca ta med seg at han ble Rangers’ beste poengplukker, med 16 mål og 37 målgivende endte han på 53 poeng.

