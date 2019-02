Slik reagerer Zucca på Henke-tårene

CHICAGO, ILLINOIS (VG) Følelsene tok overhånd for Rangers-helten Henrik Lundqvist da han ble spurt om Mats Zuccarellos avskjed med klubben.

De to hadde et nært vennskap, noe Lundqvist har snakket om flere ganger de siste dagene.

Da han ble spurt på ny etter søndagens tap for Washington Capitals , presset tårene på.

– Det er tøft. God venn. Sorry. Jeg kan ikke gjøre dette, sa svensken om nordmannen.

Zuccarello hadde ikke sett det gripende øyeblikket da VG fortalte ham om det søndag.

– Det er veldig hyggelig at han setter pris på meg. Jeg setter også stor pris på ham, og på flere andre som jeg kommer til å savne. De kommer til å være venner for resten av livet, sier Zuccarello.

Den nye Dallas Star-angriperen tok farvel med lagkameratene og støtteapparatet i garderoben i Madison Square Garden lørdag ettermiddag.

– Det er mange i New York jeg har fått et unikt vennskap til. Det var veldig trist. Det ble noen tårer. Men det er en del av businessen, sier Zuccarello etter den dramatiske debutkampen for Dallas.

Han ble kåret til banens beste, men fikk et brudd i armen da han blokkerte et skudd. Han er trolig ute i minst fire uker, noe som betyr at han mister minst 13 av klubbens 20 siste grunnseriekamper.

– Det var moro så lenge det varte. Dette kan ta fire uker. Det er veldig synd. Jævlig synd er det faktisk. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si, sa Zuccarello til VG etter matchen i Chicago.