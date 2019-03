ALLE GODE TING ER... ...TO: Narvik-spillerne fra fjorårets opprykkskamp mot Ringerike, som Narvik tapte. I år var de best i opprykkskvaliken. Foto: Jostein Magnussen

Narvik klar for Get-ligaen: Sparer en million på reisekutt

Narvik takket nei til toppserien i ishockey i fjor, men mener den er klar for en historisk debut i Get-ligaen neste sesong - med tre til fire nye spillere og et budsjett på syv millioner kroner.

Publisert: 17.03.19 09:03







– Ja, vi har sagt ja til forbundet. De tok våre innsigelser i fjor til etterretning. Nå får vi spille doble bortekamper fredag og søndag. I stedet for 22 reiser «nedover», får vi nå elleve og en halv, for å si det sånn. Det sparer vi en million kroner på, svarer Narviks styreleder Stig Winther på spørsmål om de i motsetning til for ett år siden vil spille i Get-ligaen.

Da ble klubben tilbudt plass i øverste divisjon etter at Lørenskog ikke oppfylte ishockeyforbundets økonomiske krav for tildeling av Get-ligalisens. Etter 6–3 over Grüner i kvalifiseringsspillet foran over tusen tilskuere på hjemmebane torsdag, trenger Narvik - per dato - ett poeng i de to siste kampene for å rykke opp.

Narvik topper med full poengpott Narvik har vunnet sine to første - av fire - kamper i kvalifiseringsserien til Get-ligaen: 3–1 over Ringerike borte og 6–3 over Grüner hjemme. Grüner har slått Ringerike 4–1 på hjemmebane. Ringerike har igjen å spille mot Narvik (borte søndag) og Grüner (hjemme 21. mars). Narvik har igjen å spille mot Ringerike (hjemme søndag) og Grüner (borte 24. mars). Narvik har seks poeng - med målforskjellen 9–4. Grüner har tre poeng - med målforskjellen 7–7. Ringerike Panthers har etter to tap i ordinær spilletid målforskjellen 2–7. To lag rykker opp. Vis mer vg-expand-down

– Jeg regner med at vi går opp, tilføyer Stig Winther etter å ha tatt gjeldende forbehold.

Neste kamp er mot Ringerike Panthers i Nordkraft Arena i Narvik søndag. Hønefoss-klubben må vinne for å ha sjansen til å fortsette som Get-liga klubb neste sesong.

De to beste lagene av tre er klare for toppseriespill sesongen 2019/20 etter fire kamper i kvalifiseringen.

Narviks styreleder Stig Winther, som vil rose ishockeyforbundet for å ha lagt til rette for klubbens inntreden i Get-ligaen, forteller at klubben sendte sitt Get-liga budsjett som grunnlag for Get-ligalisens torsdag. Det er på 10 millioner for A-laget (cirka 7 mill) og breddesatsingen. Det er én million kroner opp fra klubbens Get-ligaberegninger i fjor.

– Det er ikke så mye. Men vi kjører ikke med profflønninger. Alle spillerne jobber ved siden av, og vi hjelper dem med det (å skaffe jobb), sier Stig Winther.

Han sier at «nei til Get-ligaen» i fjor ga klubben muligheten til å puste med maven, områ seg og «å bygge organisasjonen»; Narvik er betydelig bedre forberedt «på hverdagen som vil møte oss». Winther ser imidlertid ikke mørkere på den enn at målet for tidenes nordligste toppserieklubb er å ende blant de åtte (av 10) beste etter 45 seriekamper - og dermed gå til NM-sluttspillet om kongepokalen.

– Det tror vi er mulig. Vi skal bite fra oss, understreker Stig Winther.

Mathias Björkteg (31) kom til Narvik for åtte år siden og spilte for klubben i svensk 3. divisjon. Nå er han administrativ leder i 50 prosent stilling. Han tviler på om den vil ansette flere utenom treneren på heltid for å styrke apparatet rundt A-laget.

På spørsmål om han tror spillerne vi fortsette å jobbe heltid ved siden av ishockey, svarer han «vi får se hvordan det går». De er vant til å spille kampene i helgen. Kvalifiseringskampen torsdag var deres første midt-uke kamp. I Get-ligaen venter hjemmekamper torsdag og søndag.

Stig Winther sier at styret etter diskusjoner med trener og sportslig leder har bestemt at de skal hente tre til fire nye spillere foran neste sesong. Narvik har denne sesongen hatt syv utlendinger - fire finske, to svenske og en slovak - i lagoppstillingen. Neste sesong reduseres tillatt antall til seks. Narvik-ledelsen regner med at noen av dagens utenlandske spillere etter mange år i Norge blir norske.

Ps! Svein Petter Falk-Larssen og Casper Santanen er Narvik-spillere med kjente foreldre: Førstnevnte, som har spilt for Stavanger Oilers, er sønn av skøyte-paret Mona og Rolf Falk-Larssen. Finske Santanen, som har spilt syv sesonger i Norge, er sønn av Seppo Santanen som spilte for Hasle-Løren på slutten av 1980-tallet.