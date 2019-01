I SISTE LITEN: Jacob Lagaze jubler for sin sene scoring mot Vålerenga. Den sørget for forlengning. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Oilers vant dramatisk toppkamp etter keepertabbe, sen utligning og straffer

ISHOCKEY 2019-01-26T17:52:03Z

(Stavanger Oilers − Vålerenga 2-2, 3-2 etter straffer) Markus Søberg (23) har ekstra stor grunn til å glise lørdag. Han overlistet storebror og VIF-burvokter Steffen Søberg (25) på straffe og sørget for Oilers-seier i toppkampen.

Publisert: 26.01.19 18:52 Oppdatert: 26.01.19 19:09

Før det hadde Jacob Lagaze sikret forlegning på dramatisk vis.

Med 46 sekunder igjen på klokka gjorde han 2-2 helt på tampen av den tredje perioden. I forlegningen fikk Vålerenga fikk både én og to utvisninger, men klarte å stå imot det voldsomme presset hjemmelaget la på dem.

Seiersrekke brutt

Dermed måtte toppoppgjøret avgjøres på straffer.

Straffekonkurransen så Vålerenga ut til å vinne etter at Rasmus Ahlholm scoret på VIFs tredje straffe, men på Oilers’ femte straffe surret VIF-keeper Steffen Søberg. Pucken gled rolig over streken, og det måtte nye strafferunden til for å kåre en vinner.

Etter at lagene hadde bommet tre ganger hver, kom avgjørelsen, altså på straffeslagrunde nummer ni.

Oilers’ Markus Søberg (23) kunne juble i duellen mot broren og VIF-keeper Steffen (25). Lillebroren lirket pucken mellom beina på storebror Søberg.

Resultatet sørger for fornyet spenning i Get-ligaen. Med seier i løpet av ordinær tid ville Vålerenga hatt ni poeng å gå på mot serietoer Oilers med ti kamper igjen å spille. Nå er avstanden istedenfor fire.

Vålerengas seiersrekke stoppet samtidig på ti seirer på rad. Forrige tap kom den 18. desember.

Keepertabbe

Det var ikke bare den sene utligningen og straffekonkurransen som sørget for at kampen mellom serieleder Vålerenga og serietoer Oilers var av det dramatiske slaget.

På stillingen 1-0 markerte den ellers gode VIF-keeperen Søberg seg med negativt fortegn.

Han hadde tilsynelatende kontroll på en for lang Oilers-pasning som nærmet seg målet til VIF, men hverken retningen eller kraften var riktig da keeperen spilte pucken bak mål.

Pucken spratt i vantet og ble snappet opp i farlig område av Markus Solberg, som igjen fant Mario Lucia foran mål.

Søberg svømte, reddet første forsøk, men kunne ikke gjøre noe med returen.

Stephan Vigier sørget for at lagene var like langt igjen, mens Vålerenga-back Kalle Eklund fikk ut sin frustrasjon ved å slå hockeykølla hardt på eget mål − med det resultat at den endte i to biter.

Vålerenga tok ledelsen på ny i overtall ved Stefan Espelund, men Oilers ga seg aldri. Mot slutten og i overtall tok hjemmelaget ut keeper, og i spill seks mot fire fikk laget uttelling med 46 sekunder igjen av den tredje perioden.

Det sørget altså for den målløse forlengningen, som etter hvert ble avløst av straffene. Og der var Oilers best.

Vålerenga har 85 poeng etter 38 runder, Oilers ligger på 81, mens Storhamar er nummer tre med 78 poeng.