STRAFFES: Austin Watson i Nashville Predators 21. januar. Foto: Mark Humphrey / AP/ TT NYHETSBYRÅN

NHL-stjerne suspendert etter vold mot kjæresten

ISHOCKEY 2018-09-13T01:45:00Z

Nashville Predators-spilleren Austin Watson er suspendert i 27 kampet for «uaksepteabel oppførsel utenfor isen» etter en voldsepisode i hjemmet.

Publisert: 13.09.18 03:45

National Hockey League kunngjorde onsdag avgjørelsen om at Austin Watson (26) har fått 27 kampers suspensjon. Dermed går Watson glipp av oppkjøringen til og de 27 første kampene i 2018-2019-sesongen. Avgjørelsen kommer ifølge CBS Sports etter at spilleren valgte å ikke bestride anklagen om vold i nær relasjon, såkalt familievold.

Det var i midten av juni han ble arrestert på en bensinstasjon i Franklin, Tennessee. Watson skal ha fortalt politiet at han hadde vært i en krangel med kjæresten og innrømmet å ha dyttet henne i løpet av krangelen 16. juni.

Hun hadde røde merker på brystet og sa at Watson hadde forårsaket dem. Hun hevdet også at han «av og til bruker hendene», men politirapporten utdypet ikke hva som ble ment.

NHL opplyste etter at Watson godtok siktelsen 24. juli at de ville gjennomføre en egen undersøkelse av hendelsen for å finne ut hvordan de skulle reagere. De avholdt også en høring i New York 7. september. Onsdag kom konklusjonen.

I uttalelsen skriver NHL at Watson blir suspendert uten lønn for «uaksepteabel oppførsel utenfor isen».

«Jeg har kommet fram til at Nashville-spilleren Austin Watson var involvert i en fysisk konfrontasjon med sin samboer. Dagens avgjørelse, som er tilpasset denne saken og personene involvert, er nødvendig og i tråd med NHLs syn på at de ikke kan eller vil tolerere denne og lignende oppførsel.» Det skriver NHL-ombudsmann Gary Bettman.