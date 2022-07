BLE ARRESTERT: Ifølge russiske medier har Ivan Fedotov blitt arrestert i St. Petersburg.

Russiske medier: Landslagskeeper arrestert – kjørt bort i ambulanse

Ivan Fedotov (25) signerte i mai en kontrakt med Philadelphia Flyers, etter å ha spilt en sesong for det tidligere «militærlaget» CSKA Moskva. Nå er det usikkert om han får muligheten til å spille for NHL-klubben.

En mistanke om at Fedotov ikke har gjennomført verneplikten skal være grunnen til at avisen fotanka.ru fredag meldte at «politiet leter etter ham i hele St. Petersburg». Senere fredag ettermiddag meldte flere russiske medier at 25-åringen er arrestert, blant andre Sport-Express, Championat og nevnte Fotanka.

Ifølge Fotanka gikk arrestasjonen rolig for seg. Match TV melder at pågripelsen fant sted etter at Fedotov hadde hatt en treningsøkt – en økt som Match TV selv observerte fordi de laget en reportasje om ham.

Lørdag formiddag – dagen etter arrestasjonen – skriver imidlertid Championat at Fedotov ble syk og kjørt bort i ambulanse etter at han ankom det militære registrerings- og vervingskontoret. Den russiske avisen har også lagt ved en video som skal vise dette.

Fedotov har foreløpig ikke selv uttalt seg om saken.

GOD FIGUR I OL: Fedotov var med på å hjelpe det russiske laget til sølv i Beijing.

Fredag skrev Fotanka at Fedotov risikerer en fengselsstraff på opptil to år, og at logikken fra den militære påtalemyndigheten skal ha vært at Fedotov er medlem i HK CSKA Moskva og dermed en militærmann.

Hovedstadsklubben har historisk sett hatt sterke forbindelser til hæren, spesielt før Sovjetunionens fall. CSKA står for Centralnyj Sportivnyj Klub Armii, som på norsk er Hærens Sentrale Sportsklubb.

Fedotov var forrige sesong med på CSKA Moskva-laget som vant Gagarin Cup (sluttspillpokalen i KHL), og ble tatt ut på laget til den russiske olympiske komité til OL i Beijing. Der spilte 25-åringen alle de seks kampene i mesterskapet, hvor russerne tok seg helt til finalen.

I finalen spilte det russiske laget mot Finland – landet der Fedotov faktisk er født. Finnene vant 2–1.