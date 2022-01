BRRRRR-ZUCCA: Mats Zuccarello og Minnesota Wild prøvde å venne seg til kulda – og snøfnuggene – da de trente utendørs på Minnesota Twins baseballstadion i Minneapolis nyttårsaften.

Zucca foran rekordkald utekamp: − Det er noe stort som skjer

Mats Zuccarello (34) har funnet frem medisinen for å takle tidenes antagelig kaldeste NHL-kamp – ned mot 25 minusgrader utendørs på en baseballstadion i Minneapolis natt til søndag norsk tid.

Av Øystein Jarlsbo

– Du må gå enda mer på skøyter, svarte han for noen dager siden på spørsmål om forholdene som venter hans Minnesota Wild og motstander St. Louis Blues klokken 19.20 lokal tid lørdag (01.20 norsk tid).

– Isen kommer til å være annerledes enn vi er vant til. Kanskje bedre, kanskje dårligere. Du må bare innrette deg der og da. Jeg liker ikke å bli kald, spesielt ikke når jeg spiller, tilføyde Norges eneste NHL-spiller, ifølge hockey wilderness.

Det er spådd minus 23 grader celsius ved kampstart for «Winter Classic»-oppgjøret, og vind fra nordøst. Såkalt følt temperatur kan med andre ord bli enda mer bitende kald. Mats Zuccarello understreker at spillerne kommer til kle seg deretter. Noe som helt sikkert også kommer til å være gjeldende for ventede 40.000 tilskuere på tribunene i Target Field, hjemmearenaen til baseballaget Minnesota Twins.

På grunn av den ekstremt lave temperaturen må til og med isen varmes opp, skriver CNN.

Ifølge NHL.com er årsaken denne: «Når lufttemperaturen er over optimal is-temperatur, sørger glykol og aluminiumrørene for å transportere varmen fra isen. Men når lufttemperaturen er lavere en optimal is-temperatur, transporterer den varmen ned mot isen.»

– Det er noe spesielt, uttalte Mats Zuccarello for noen dager siden.

– Ikke bare for oss, for alle rundt oss, familie, venner og fans. Det er noe stort som skjer. Til slutt er det, for oss, bare en kamp. En hard kamp mot en vanskelig motstander, mener «Zucca».

Han har scoret to mål og lagt to målgivende pasninger i løpet av tre tidligere NHL-kamper utendørs.

Dette er Minnesota Wilds første kamp siden 20. desember, da de tapte sin fjerde kamp på rad – bort mot Dallas Stars – etter åtte seirer på rad.

– Vi har tapt fire på rad. Det er ikke akseptabelt. Vi må komme tilbake på vinnersporet, konstaterer Mats Zuccarello.

St. Louis Blues topper central-avdelingen NHL vestre divisjon med 41 poeng etter 32 kamper, Minnesota Wild ligger på 2. plass med 40 poeng etter 30 kamper.

I totaltabellen (32 lag) er de på åttende og 11. plass.

Mats Zuccarello ble tidligere i sesongen satt i covid-19-karantene. Nå har Minnesota Wild stort sett unngått smitte i laget. Unntaket er svenske lagets svenske back Jonas Brodin, som likevel muligens kan bli klar etter å ha testet seg ut av karantene.

Jared Spurgeon er ikke blitt erstattet som kaptein (C) etter at han ble skadet. Minnesota Wild har i stedet hatt tre assisterende kapteiner (A) i lagoppstillingene. Til kampen i natt er Mats Zuccarello en av dem fordi Joel Eriksson Ek ble skadet i siste kamp.

– Alle ser opp til «Zuccy» og den erfaringen han har og det han tilfører oss hver dag. Det er flott å se en type som ham bli belønnet, sier Mats Zuccarellos lagkamerat Marc Foligno til NHLs hjemmeside.

Mats Zuccarello har scoret åtte mål og lagt 16 målgivende pasninger i løpet av 24 kamper denne sesongen. Det vil si ett målpoeng per kamp i snitt. I sine beste målpoengsesonger for New York Rangers - 2013/14, 2015/16 og 2016/17 - oppnådde han henholdsvis 59 målpoeng på 77 kamper, 61 målpoeng på 81 kamper og 59 på 80 kamper.

Hans russiske rekkekamerat Kirill Kaprizov topper Wilds interne målpoengstatistikk med 12 mål og 24 målgivende pasninger (36 målpoeng) etter 30 kamper. Zuccarello innehar 3. plassen bak Ryan Hartman, som har 14 mål og 12 målgivende (26 målpoeng) på 30 kamper.

