HERJET: Patrick Thoresen storspilte for Storhamar med tre assist borte mot Vålerenga.

Vålerenga raknet – Storhamar skaffet overtak

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga – Storhamar 3–4) Vålerenga var på vei mot et overtak om en semifinaleplass, men Patrick Thoresen og Storhamar snudde alt i sluttperioden.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg føler vi gir det bort litt i dag. Vi faller sammen i tredje periode, sier Vålerenga-spiller Mathis Olimb til TV 2.

De gulkledde jublet vilt da sluttsignalet lød. Med det utrolige comebacket i hovedstaden er Storhamar i føringen 3–2 i best av syv-serien i sluttspill-kvartfinalen. Vinner Storhamar hjemmekampen onsdag, er de videre.

– Vi gjennomfører best. Det blir trøkk på Hamar nå. Vi hadde mer kvalitet i tredjeperioden, sier Storhamar-trener Anders Gjøse til TV 2.

Med mange tette, harde dueller leverte oppgjøret mellom to av norsk hockeys største rivaler. Vertene kom best i gang og tok ledelsen ved Tobias Lindström, assistert av Jørgen Karterud og David Booth, da 07.29 sto på tavla og det tok av blant hjemme-supporterne i hallen. Kort tid før periodeslutt doblet Vålerenga ved Booth.

I annenperioden reduserte Lane Robert Scheidl for Storhamar, men det tok bare et drøyt minutt før Vålerenga scoret igjen til 3–1 ved Axel Anders Sundberg, et mål som ble godkjent etter en lang dommersjekk.

– Det er dritkult. Jordal Amfi er det kuleste du får, sa Vålerengas Gabriel Koch til TV 2 etter to av tre perioder.

JUBEL: Tobias Lindström og Stefan Espeland koste seg etter 1–0.

Så ble det ikke så kult mer for Vålerenga og Koch.

Han ble fintet ut da Eirik Salsten reduserte vakkert til 2–3, etter assist av Patrick Thoresen, etter 44.07. Bare 34 sekunder senere vartet Thoresen opp en ny genial målgivende pasning og Johs Nicholls kunne enkelt utligne foran et rystet publikum.

Og vondt ble til verre for Espen «Shampo» Knutsens menn. Etter vedvarende trykk satte Sander Engebråten inn 4–3, igjen assistert av Thoresen samt Simen Edvartsen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette var bare helt sykt deilig, sier Engebråten.

Vålerenga presset på det de kunne for en utligning, men Evan Buitenhuis holdt buret rent i siste periode. Han fikk besteprisen blant Storhamar-spillerne. Vålerenga «vant» skuddstatistikken 46–24.