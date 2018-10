VANT PRIS: Svenske Victor Hedman poserer her med James Norris Memorial Trophy, beviset på at han ble kåret til NHLs beste forsvarsspillet i 2017–18-sesongen. Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Verdens beste roser Zuccarello: – Løfter atmosfæren i rommet

ISHOCKEY 2018-10-03T16:52:48Z

Svenske Victor Hedman (27) var bare tenåring da han traff Mats Zuccarello (31) for første gang hjemme i Sverige. Til VG forteller verdens beste hockeyback i fjor om det gode forholdet til nordmannen.

Publisert: 03.10.18 18:52

– Han er en utrolig morsom fyr som alltid løfter atmosfæren i rommet når han er til stede. I tillegg er han en fantastisk hockeyspiller, og et flott medmenneske som jeg ønsker alt godt.

Det er ikke små ord svenske Victor Hedman kom med VG tok en prat med Tampa Bay Lightning -stjernen under Norges-besøket i forbindelse med Mats Zuccarellos utendørskamp på Ullevaal stadion i august.

Sammen med et titalls NHL -profiler kom 27-åringen, som i fjor ble kåret til verdens beste hockeyspiller, til Oslo for å være med i Zuccas veldedighetsshow.

– Det er «hur kul som helst» å være her. Det er en fantastisk ting de (Zuccarello og lagkamerat Henrik Lundqvist) gjør for å samle inn penger. Det er en ære å være her, sa han da.

Tipster gir deg ferske oddstips til nattens NHL-kamper!

Hedman tok seg også tid til å fortelle om da han møtte nordmannen for første gang.

– Jeg var vel en bare 16–17 år den gang, erindrer den høyreiste backen mens han forteller om at han raskt forsto hvor morsom Zucca var, i tiden i svenske Modo. I Örnsköldsvik i Sverige rakk de å være lagkamerater i én sesong, før Hedman dro over til Florida i USA.

At Sverige, og MODO-legenden, Peter Forsberg har trykket nordmannen til sitt bryst er heller ikke noe dårlig stempel å få.

– Han er blitt en veldig god kompis, fortsatte Hedman, som i likhet med Forsberg, også har deltatt i en av nordmannens veldedighetskamp tidligere, i Stavanger.

Løfter norsk hockey

At Ullevaal-arrangementet var god reklame for norsk hockey var det liten tvil om. Mange barn møtte opp på kampen og fikk se stjerner som aldri før har vært samlet slik i en ishockeykamp på norsk jord.

At Zuccarello betyr mye for den norske hockeyinteressen, forstår Victor Hedman godt.

– Det er bare å se på jubelen han får her fra publikum, så skjønner man hvilken stjerne han har blitt.

Også medarrangør Henrik Lundqvist kom med ros til nordmannen da.

– Han er et enormt idol for tilskuerne her, dette må ha vært stort for ham.

Sammenlignet med svenskene har ikke ishockey en posisjon som er i nærheten av hva sporten betyr for våre naboer. Men Hedman er helt sikker på at Zucca har betydd enormt mye for at den stadig vokser i popularitet.

– Alle nasjoner tar seg fremover. Og Mats leder an på veien. Han har betydd enormt mye for norsk ishockey, så kanskje hjelper det til at dere kommer nærmere Sverige. Men vi må jo prøve å holde dere bak oss, sa svensken med et bredt smil gjennom skjegget.

Går for å vinne

De spiller forskjellig posisjon, den ene er back og 198 centimeter høy, mens den andre er ving og 171. Likevel har de begge rukket å sette sitt preg på NHL-hockeyen de siste sesongene.

Før årets sesong blir det imidlertid konkurranse med to helt forskjellige utgangspunkt. Hedmans Tampa går for å vinne Stanley Cup-pokalen, mens Mats Zuccarellos New York Rangers har måttet se sin sanse gå noen ganger. Nå skal laget «bygge opp på nytt», med unge talenter.

– Vi var nære i fjor, og vil gjøre så godt vi kan for å vinne igjen, sier Hedman til VG om lagets sjanser.

Forrige sesong var de sentrale i Rangers gjennombyggingsprosess. Tampa hentet New York-lagets kaptein Ryan McDonagh og forwarden J.T. Miller mot unge spillere. Tross de tunge forsterkningene stoppet det i semifinalen, mot senere Stanley Cup-mester Washington Capitals. Natt til søndag starter en ny lang jakt mot pokalen, med lokaloppgjør mot Florida Panthers.

For Rangers del er det en ny epoke på gang. Trener Alan Vigneault er blitt erstattet av David Quinn, etter å ha mistet sluttspillplass for første gang siden 2010.

Quinn skal satse på unge spillere, og som i for, ligger usikkerheten der i om Mats Zuccarello kan bli byttet bort for yngre krefter.

– Selvfølgelig har jeg ikke lyst til å forsvinne derfra. Men skjer det, så går jeg til en annen klubb i NHL som har gode spillere. Den eneste forskjellen er at du flytter. Samme hva som skjer, så er jeg klar for det, sa Zuccarello til VG i sommer. Samtidig som han ytret at han godt kunne tenke seg å avslutte karrieren i New York-klubben.

Enn så lenge har den nye treneren latt seg imponere av nordmannen.

– Jeg har alltid visst at Zuccarello er en god spiller. Jeg blir enda mer imponert av hans forståelse for spillet og ferdigheter med køllen. Til å ha den høyden, så gjør han mye ut av seg. Og i situasjonen vi er i trenger vi at hver eneste veteran (eldre spillere) er på deres beste, sa Quinn på en pressekonferanse før seriestarten .

Hockeygutta ler av Zuccas dans:

VGs tips: Sharks-seier

Rangers åpner sesongen hjemme i Madison Square Garden mot Nashville Predators natt til fredag. Før den til skal flere lag åpne NHL-sesongen natt til torsdag.

Vi har plukket ut vårt anbefalte NHL-tips i kampen mellom San Jose Sharks og Anaheim Ducks. Vertene gjorde en av sommerens. heftigste signeringer da de tradet til seg den svært ettertraktede svenske super-backen Erik Karlsson i en byttehandel med Ottawa. Karlsson gjør at overtallsspillet til vertene bør bli blant de beste i hele NHL denne sesongen. Og vi tror de ønsker å vise seg frem allerede fra første kamp.

Derfor anbefaler vi et spill på Sharks-seier til 1,90 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Kampstart er 04.30, men spillestopp er klokken 03.00.