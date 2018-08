Ylven forsvarte tittelen som Hockey-Norges best trente

Publisert: 05.08.18 13:50 Oppdatert: 05.08.18 16:07

ISHOCKEY 2018-08-05T11:50:13Z

Get-ligaens spillere samles hvert år på Olympiatoppen for å se hvem som er hockey-Norges sterkeste lag og spillere. Til tross for at Martin Laumann Ylven i år ikke vant knebøy-konkurransen, vant Vålerenga-spilleren sammenlagt.

– Det er alltid morsomt vinne noe. Det er et kult event og det er mange som er godt trente, så det var gøy å greie det i år igjen, sier Ylven til VG dagen etter han sikret seg tittelen som Norges sterkeste hockeyspiller.

Topp 10 individuelt 1. Martin Laumann Ylven (Vålerenga)

2. Jonas Oppøyen (Vålerenga)

3. Martin Rønnild (Storhamar)

4. Johannes Johannessen (Stavanger Oiler)

5. Martin Grønberg (Sparta)

6. Mats Larsen Mostue (Stavanger Oilers)

7. Filip Lalande (Vålerenga)

8. Henrik Knold (Sparta)

9. Magnus Brekke Henriksen (Manglerud Star)

10. Magnus Hoff (Stavanger Oilers)

Lagkonkurransen 1. Sparta

2. Stavanger Oilers

3. Vålerenga

4. Stjernen

5. Storhamar

6. Manglerud Star

7. Ringerike

8. Frisk Asker

9. Lillehammer

Konkurransen, populært kalt «Iron Man», blir kåret ved at hver spiller får en samlet poengsum ut i fra hvor bra man gjør det i åtte forskjellige tester. Spillerne får testet både styrke, eksplosivitet og utholdenhet i tester som benkpress, 3000 meter og knebøy. Til tross for at Ylven var soleklart best sammenlagt, vant han ingen av øvelsene.

– Bittert?

– Ikke i det hele tatt! Jeg har vunnet enkeltøvelser som for eksempel benkpress flere år, men jeg vil mye heller gjøre det bra i samtlige øvelser og være gjennomtrent, forklarer han.

Tapte knebøy

Vålerenga-spilleren kom på tredjeplass på 3000 meter og på andreplass i øvelsene benkpress (140 kg), chins (25) og knebøy (220 kg). Knebøyen tapte han til Sparta-spilleren Didrik Nøkleby Svendsen.

– Jeg har ingen planer om å løfte 240 kilo i knebøy, det er imponerende, men det får Didrik holde på med alene, svarer Ylven.

Lagkamerat Jonas Oppøyen kom på andreplass i årets Iron Man, og Vålerenga ble det tredje beste laget i konkurransen. Hvorvidt det vil gi en fordel på isen, vil vise seg når sesongen begynner i september.

– Resultatene våre er gode, men vi har alltid ambisjoner om å vinne, slik vi gjorde i fjor, at vi ikke greide det i år er litt skuffende, sier Ylven.

Lagkonkurransen ble vunnet av Sparta, nummer to ble Stavanger Oilers.