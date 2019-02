SISTE KAMP: Mats Zuccarello innser at nattens kamp mot Wild kan ha vært hans siste i Rangers. Her er han fotografert før den siste perioden. Foto: Adam Hunger / X02835

Rangers-Henke: – Jeg kommer til å savne Zuccarello

(New York Rangers-Minnesota Wild 1–4) Mats Zuccarello (31) kan ha spilt sin siste Rangers-kamp i natt. Målvaktslegenden Henrik Lundqvist (36) kommer til å savne sin «nære venn».

– Vi er på mange måter like, sier han til New York Post - og beskriver det nære vennskapet med nordmannen - som han nesten ser på som svensk.

– Vi snakker samme språk, han snakker svensk. Jeg er nesten så jeg tenker at han er svensk inntil han er sammen med nordmenn. Vi er like på mange måter, vi har de samme følelsene og synet på mange ting, men det er også forskjeller på måten vi tenker og ser ting. De skal jeg holde for meg selv, sier «king Henrik» til New York Post.

Rangers tapte 4–1 i Madison Square Garden mot Minnesota Wild. Etterpå sa Rangers-supporternes helt til NTB:

– Det er ikke så mye usikkerhet. Det er tre dager igjen til jeg mest sannsynlig ikke spiller her lenger, tilføyer han.

KOMPISER: Henrik Lundqvist og Mats Zuccarello. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Jeg kommer til å savne ham, sier Henrik Lundqvist til New York Post - og beskriver Zuccarello ved å fortelle om hvordan den lille nordmannen kan komme på middagsbesøk til familien Lundqvist, gå rett bort til deres to døtre og fortelle dem at «i dag skal vi ha gotterier til middag». Og bli populær hos barna og ikke like populær hos foreldrene.

– Men slik er han ... Han vil alltid lage litt rør, er alltid morsom og er unik med folk. Han er enestående, og han er blitt en nær venn, sier Lundqvist til avisen.

Det er to Rangers-kamper igjen før deadline mandag, men amerikanske aviser spekulerer i om klubben kommer til å spare Zuccarello i disse to kampene slik at han ikke blir skadet før en eventuell overgang.

At han spilte natt til fredag kan ha hatt sammenheng med at Calgary Flames’ general manager Brad Treliving var på plass i Madisin Square Garden og ville se ham før han eventuelt legger inn bud.

Nordmannen har hatt noen fantastiske uker i NHL : På sine 17 siste kamper har 31-åringen gjort syv mål og 16 assists og spilt på sitt aller beste. I rekke med svenske Mika Zibanejad og Chris Kreider har det strømmet inn målpoeng.

Det var ingen tegn på at Rangers ville spare Zuccarello mot Wild. Han spilte hele 19.51 minutter. Nevnte Zibanejad og Kreider var de eneste løperne som hadde mer.

I tillegg til Zuccarello, er det ventet at også Kevin Hayes også blir solgt innen deadline. Før det har Rangers kamper New Jersey Devils og Washington Capitals. Mats Zuccarello har spilt i alt 509 NHL-kamper for New York Rangers siden 2010.