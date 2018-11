VANT SERIEÅPNINGEN: Dennis Sveum jubler etter å ha ryddet unna pucken en siste gang i årets serieåpning borte mot Storhamar. Da vant Stavanger-laget 2–1 – og torsdag er det duket for Storhamar mot Oilers nok en gang. Foto: Mattis Sandblad

Oilers’ amerikanske trener får ros før toppkamp

ISHOCKEY 2018-11-22T11:21:57Z

Etter seks strake NM-gull og tre seriemesterskap på rappen ble forrige sesong en sportslig nedtur for Oilers. Nå nærmer Stavanger-laget seg toppen igjen.

Publisert: 22.11.18 12:21

Det skjer med amerikanske Todd Bjorkstrand ved roret. Etter en turbulent fjorårssesong med en 6. plass i ligaen, det etter seks strake NM-gull og tre seriemesterskap på rad, tok Stavanger-klubben grep.

Blant annet ble Bjorkstrand ble presentert som klubbens nye hovedtrener i mai, og nå nærmer klubben seg igjen toppen av Get-ligaen. Etter 20 kamper ligger siddisene på 3. plass med 39 poeng, fire poeng bak Storhamar på 1. plass.

General manager Pål Higson er fornøyd med amerikaneren.

– Han har gjort en kjempebra jobb med laget. Først og fremst har vi jobbet godt sammen med laget og med å få inn de ferdighetene han ønsker seg for å spille sin hockey, og så jobber han nøye med den taktiske delen av spillet og sørger for at spillerne behersker de forskjellige aspektene, sier Higson til VG.

Higson ankom klubben i 2005, var med på oppturen før fjoråret og følgelig med på fjorårets nedtur. Nå ser han fremover igjen.

– Det er naturlig at det svinger i idrett, og det er små marginer som gjør at pilen peker feil eller riktig vei. Vi har ikke råd til å se for langt frem, men må jobbe knallhardt hver dag. Akkurat nå ligger vi greit an, men som for en del av lagene i Get-ligaen føler vi det har gått opp og ned. Det er en jevn serie der de aller fleste lagene tar poeng mot hverandre, våre egne prestasjoner har variert, men i det store bildet har vi gjort det bra. Målet er å hevde seg helt i toppen, men det er en prosess for å komme seg dit, sier Higson.

Torsdag venter serieleder Storhamar på bortebane. Med seier der vil det bare skille ett poeng mellom de to lagene. Samtidig kan Vålerenga innta tabelltopp om de slår Lillehammer. Oslo-klubben er ett poeng bak Storhamar med én kamp til gode.

– Hvordan skal dere slå Storhamar?

– Det laget som utfører kampplanen best, er det som vinner. Vi mål følge kampplanen til punkt og prikke, og så må de beste spillerne ha dagen. Det blir en tøff kamp, men det er også de som er de kjekkeste å spille, svarer Higson.

