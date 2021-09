BRUSER MED FJÆRENE: Glenn Jensen (t.v) er alt annen enn imponert over årets Storhamar-lag. Her illustrert ved keeper Viktor Kokman (t.h) etter et tap mot nettopp Vålerenga i fjor.

Profilert VIF-topp fyrer løs mot rival: − Ikke én spiller er god nok for oss

ULLEVAAL/HAMAR (VG) Iskrigerne-kjendis og Vålerenga hockeys markedssjef Glenn Jensen (34) sparer ikke på kruttet når han skal beskrive lagets konkurrenter før årets sesong.

Av Vegard Aulstad

Publisert: Nå nettopp

– Det jeg har sett så lang av Storhamar nå før sesongstart taler for at de blir årets store skuffelse sammen med Frisk Asker, sier Glenn Jensen til VG.

Fjordkraft-ligaen starter lørdag med fire oppgjør, blant annet Vålerenga mot Stjernen. Forrige helg var hovedstadslaget på Hamar og møtte Storhamar i en generalprøve-turnering. Der feide VIF Hamar-laget av egen is med sifrene 6-1.

– Ikke én mann på det Storhamar laget hadde tatt plass på årets Vålerenga lag. Patrick Thoresen er vel eneste som kunne vært aktuell, men han spilte ikke denne kampen.

Etter 32 baklengsmål på seks oppkjøringskampen har Storhamar, som spilte godt i fjorårets forkortede coronasesong, signalisert at de må forsterke laget defensivt så fort som mulig.

Likevel ler bare Storhamar-spiller Eskild Bakke Olsen (19) når VG overleverer Glenn Jensens spådom.

– Det er vel en litt «breial» uttalelse før vi i det hele tatt har startet sesongen. Jeg føler meg rimelig trygg på at vi skal kjempe med Vålerenga om pokalen til slutt.

IKKE BEKYMRET: Eskild Bakke Olsen imponerte stort i fjorårssesongen og fikk sitt gjennombrudd i Fjordkraft-ligaen med 26 målpoeng på 24 kamper-

Sammen med Stavanger Oilers er Vålerenga tippet helt i toppen denne sesongen, og av de aller fleste helt øverst. I jakten på klubbens første NM-tittel siden 2009-sesongen har landslagsprofilen Mathis Olimb vendt «hjem», etter 14 år i utenlandske ligaer, for å bidra offensivt.

– Den uttalelsen til Glenn får han stå for. Jeg syns vi ser sterke ut, og at folk tipper oss i toppen og har forventninger lever jeg fint med. Det har jeg hatt i Vålerenga før, sier Olimb.

– Det var krisemøte hver gang vi tapte en kamp sist jeg var her, sier 35-åringen, som nå har bosatt seg i Asker og pendler på tvers av Oslo for å spille for VIF, som han tok tre NM-titler med fra 2003–2007.

ENORM PROFIL INN: Mathis Olimb er tilbake i Norge etter 14 år i utlandet. Han har 13 VM for Norge og tre OL. For to uker siden var han aktuell som landslagskaptein under OL-kvalifiseringen nordmennene mislyktes å ta seg videre i.

Sammen med landslagsspillerne, Stefan Espeland, Martin Røymark og Tobias Lindström, samt Jørgen Karterud, Steffen Søberg, Thomas Olsen og lovende Calle Spaberg Olsen ser den norske stammen i laget sterkere ut på lenge. Svenske Kalle Ekelund og finnene Tommi Taimi og Mika Partanen holder et solid nivå. Det gjør at laget tør å være offensive i forkant av første puck-dropp.

– Ja, sier den nyansatte treneren Kenneth Larsen på spørsmål om VIF på papiret har det sterkeste laget defensivt.

– Vålerenga kommer helt klart til å være favoritter til å vinne i år, tett etterfulgt av Stavanger. Vi har helt klart det beste laget i årets Fjordkraftliga. Og må klare å takle det presset av å være favoritter, sier Glenn Jensen.

Dette er Fjordkraft-ligaen 2021–2022 10 lag: Stavanger Oilers, Lillehammer, Storhamar, Ringerike, Frisk Asker, Vålerenga, Manglerud Star, Sparta, Grüner og Stjernen. 45 seriekamper og kåring av en mester, før sluttspill for de åtte best plasserte om Norgesmester-tittelen. De to nederste lagene møter de to øverste fra 1. divisjon i kvalifiseringsspill. Vis mer

General Manager i Stavanger Oilers Pål Haukali Higson forteller VG at ambisjonen for siddisene «selvsagt» er å vinne gull i år, mens regjerende seriemester Frisk Asker også har hentet spillere for å kjempe i toppen. På Hamar er ligaens største profil, sammen med Olimb, Patrick Thoresen i opptrening igjen etter skaden i armen han sleit med under OL-kvalifiseringen for Norge, og melder seg klar igjen til spill straks.

– Med han med, og mens vi bygger på det vi hadde i fjor, så kommer vi til å finne formen i god tid til mars når det skal kjempes om NM-gull, lover Eskild Bakke Olsen «småbekymrede» Storhamar-fans.

Det holder ikke for Glenn Jensen.

– I april løfter vi «Bøtta» på isparketten til Nye Jordal Amfi foran 5.500 tilskuere, og vi gleder oss!

PS: Du kan følge alle kampene i Fjordkraft-ligaen i VG Live, eller se dem på TV 2 Play.