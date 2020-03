VINNER 2019: Frisk Asker tok med seg NM-gullet i fjor, i år er det mer usikkert når og hvordan Norgesmesterskapet blir avgjort. Foto: Helge Mikalsen

Coronaviruset: NM-sluttspillet i ishockey utsatt

Flere klubber frykter nå for de økonomiske konsekvensene etter det ble besluttet at NM-sluttspillet er utsatt på ubestemt tid.

Potensielt kan flere hundretusener til millioner stå på spill for økonomiavdelingene i klubbene hvis kamp-arrangementene går uten tilskuere.

Ettersom det er vanlig at klubbene opererer med kontrakter som strekker seg til sluttspillets endedato, og flere spillere har leiligheter som disponeres i sesongens tidsrom, kan det nå bli tøft for flere av klubbene. I Manglerud star er de redde for hva en utsettelse betyr for klubben.

– Det blir betydelige ekstra kostnader på oss, spesielt med tanke på kontrakter. Bosituasjonen er ikke så prekær, men det vil bli betydelige ekstrakostnader for oss på lønninger, i tillegg til visum som går ut og må forlenges, sier daglig leder i Manglerud Star, Cecilie Olsen.

Hva gjør dere nå for å forsøke å minske konsekvensene?

– Vi kommer til å ha styremøte for å diskutere dette, men har ikke noen konkrete planer på hvordan vi skal håndtere dette enda. Vi er nødt til å diskutere ulike løsninger på dette, avslutter Olsen.

I Stavanger er de usikre på hva denne utsettelsen betyr.

– Jeg har dessverre ikke svar på dette nå. For mange uløste oppgaver til å ha oversikt over detaljene foreløpig, sier general manager i Stavanger Oilers, Pål Haukali Higson til VG

Ishockeyforbundet meldte mandag i en pressemelding om utsettelsen.

Der skrev de følgende:

– Norges Ishockeyforbund ønsker å følge lokale og nasjonale helsemyndigheters anbefalinger. Enkelte kommuner har innført restriksjoner ved publikumsarrangementer, som begrenser klubbenes muligheter for å gjennomføre kamper.

Videre heter det:

– For Norges Ishockeyforbund har det vært vektlagt å ta en så solidarisk beslutning som mulig, en beslutning som ikke rammer klubber skjevt, hverken sportslig eller økonomisk. Å gjennomføre et NM-sluttspill uten publikum er ikke ansett som ønskelig på det nåværende tidspunkt, hverken av klubber eller forbund. På den bakgrunn har NIHF valgt å utsette NM-sluttspillet for herrer inntil videre.

Etter planen skulle kvartfinalene gå i gang førstkommende torsdag, men søndag og mandag satte flere klubber billettsalget på vent i påvente av en beslutning sentralt.

Stavanger kommune valgte i helgen å stenge arrangementer med over 500 publikummere for tilskuere, og flere kommuner med ishockeylag har rådført idrettsklubber om å gjøre det samme.

Publisert: 09.03.20 kl. 13:34 Oppdatert: 09.03.20 kl. 14:09

