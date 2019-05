KNIVEN PÅ STRUPEN: Landslagssjef Petter Thoresen under oppvarmingen foran Norges fjerde VM-kamp onsdag mot Sveits (1–4). Til høyre keeper Henrik Holm, Andreas Martinsen til venstre. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Hockeysjefen: - Mareritt hvis vi rykker ned

BRATISLAVA (VG) Norsk ishockey har en «Plan B» hvis landslaget skulle rykke ned til B-VM for første gang på 18 år. Men landslagssjef Petter Thoresen (57) vedgår at det vil være et mareritt hvis det skulle skje.

Nå nettopp







Etter 1–4 for Sveits onsdag uttalte han til VG at den kampen var et halmstrå med tanke på å ta poeng, «og kanskje tenke på en kvartfinale».

– Nå er det over. Men det har bare vært en drøm for oss. Det er her vi skal være, og her vi skal legge et par lag bak oss, sa Petter Thoresen .

For å berge plassen i A-VM bør Norge helst slå Østerrike 17. mai. De må slå Italia dagen etter.

Begge kampene starter klokken 16.15 og vises på Viasat.

På spørsmål om det vil bli et mareritt å rykke ned, svarer Petter Thoresen «ja».

– Ja, det synes jeg. Det er ikke bra for norsk ishockey å rykke ned, svarer han.

Kasakhstan og Hviterussland tilbake i A-VM Norge rykket ned til B-VM i 2001, med svenske Leif Boork som landslagssjef. Roy Johansen brukte fire B-VM på å ta Norge tilbake til øverste VM-nivå, der Norge har deltatt i 14 mesterskap på rad siden VM i Latvia 2006. Ishockeylandslaget har nådd kvartfinalen tre ganger: 2008, 2011 og 2012. Til VM 2019 rykket Storbritannia og Italia opp. Fra B-VM i år er «gjengangerne» Kasakhstan og Hviterussland klar for A-VM i Sveits neste år. 16 nasjoner deltar i A-VM. De beste er som regel - eller alltid - Russland, Sverige, Canada, Finland, USA, Tsjekkia. Sveits har også etablert seg i toppen, etter to VM-finaler de siste seks årene. Tyskland gikk til OL-finalen i fjor og VM-semifinalen på hjemmebane for to år siden. Nå topper de gruppespillet som avvikles i Kosice etter fire strake seirer. Vis mer vg-expand-down

Han sier at han «absolutt» ikke har lagt en plan for det. Men han er klar over konsekvensene. Økonomien vil få et skudd for baugen. B-VM arrangeres noen uker tidligere enn A-VM. Dermed vil norske landslagsspillere i utlandet bli tvunget til å takke nei til VM av hensyn til klubbforpliktelser: Kamper i seriespill som ikke er avsluttet.

Ishockeyforbundets sportssjef Petter Salsten (54) forteller imidlertid at de har lagt planer for et eventuelt nedrykk. Ikke uten grunn.

Norge risikerte å rykke ned foran siste gruppespillkamp mot Sør-Korea i VM i fjor. For tre år siden, da Norge slo Sveits i Moskva-VM, var de nær ved å gjøre det. Fordi Frankrike - i nedrykksstriden - ikke kunne det, som arrangør av 2017-VM året etter.

– Vi har snakket om denne situasjonen og satt i gang tiltak, sier Petter Salsten.

Han nevner blant annet reduksjon av antall utenlandske spillere i den nasjonale toppserien, Get-ligaen, og ansettelsen av tidligere landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen (35) som ansvarlig for utvikling av yngre spillere.

Norge må slå Italia - slik ser nedrykksstriden ut Gruppespillet består av to avdelinger av åtte lag: Kosice-gruppen og Norges Bratislava-gruppe. Laget som ender sist i gruppen etter syv kamper, rykker ned til B-VM. Norge har tapt fire kamper: Russland 2–5, Tsjekkia 2–7, Sverige 1–9 og Sveits 1–4. Norge har igjen å spille mot Østerrike 17. mai, Italia 18. mai og Latvia 21. mai. Norge ligger på 7. plass, foran Italia på 8. plass - på grunn av bedre målforskjell. Østerrike har tapt tre av tre, før kampen mot Sverige 16. mai: 2–5 for Latvia, 0–5 for Russland, 0–4 for Sveits. Østerrike har igjen å spille mot Sverige 16. mai, Norge 17. mai, Tsjekkia 19. mai og Italia 20. mai. Italia har 0–30 i målforskjell etter fire tap: 0–9 for Sveits, 0–8 for Sverige, 0–3 for Latvia og 0–10 for Russland. De har igjen å spille mot Tsjekkia 17. mai, Norge 18. mai og Østerrike 20. mai. Latvia har seks poeng etter tre kamper: 5–2 over Østerrike, 3–0 over Italia, tap 1–3 for Sveits. Latvia har igjen å spille mot Tsjekkia 16. mai, Russland 18. mai, Sverige 20. mai og Norge 21. mai. Vis mer vg-expand-down

Salsten påpeker også at A-VM er blitt «tøffere og tøffere». VM-laget til Sverige, som har vunnet mesterskapet de to siste årene, består av 21 spillere fra verdens beste liga, NHL. Ingen spillere fra deres nasjonale liga SHL er funnet gode nok for trener Rikard Grönborgs tropp.

Til sammenligning kan nevnes at Norges VM-spiller Alexander Reichenberg ble vraket av Färjestad under det svenske sluttspillet før VM. Norges VM-back Mattias Nørstebø (23) ble satt på tribunen da hans Frölunda ble svensk mester. Han er ikke tilbudt kontrakt for neste sesong. Mathis Olimb (33) scoret fem mål på 58 kamper for Skellefteå, der han fikk én sesong.

les også Norsk Sveits-trener foreslår å splitte Olimb og Thoresen

Petter Salsten sier at de uavhengig av hvordan det ender i VM nå, «må se på hele virksomheten».

– Hvilke områder vi skal sette inn trykket på, sier han.

– Ved eventuelt nedrykk, kan det bli aktuelt å bytte ut kjernen i landslaget; si takk og farvel til veteranene som har hundre VM og OL-kamper?

– Jeg skal ikke bedrive uttak av neste års tropp. Det er ikke tema, svarer sportssjef Salsten på VGs spørsmål etter Norges trening torsdag formiddag.

Han og landslagssjef Petter Thoresen hevder at ingen av VM-spillerne har sagt at dette uansett vil være deres siste mesterskap. På spørsmål fra VG svarer veteranene Patrick Thoresen (35), Alexander Bonsaksen (32) og Martin Røymark (32) at det - om de vil være med videre i B-VM - ikke er noe de har tenkt over.

les også 16 VM-stjerner må Norge takle

– Der er vi ikke ennå. Du kan spørre hundre til. De vi svare det samme. Spør spillerne hos Østerrike og Italia. De vi svare det samme, sier Patrick Thoresen - som i B-VM i Ungarn i 2005 var med på å spille Norge tilbake til A-VM.

– Det er et generasjonsskifte på gang. Jeg er 32. Det er ikke «gammel». Jeg har noen år igjen. Selvfølgelig går vi for seier mot Østerrike med en gang, sier Bonsaksen konfrontert med at Norge ikke må slå østerrikerne (men må slå Italia).

Publisert: 16.05.19 kl. 13:59