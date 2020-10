STOR SJANSEN: Spartas Hans Kristian Jakobsson med en stor mulighet på Nicklas Dahlberg under eliteseriekampen mellom Frisk Asker og Sparta i Askerhallen i februar. Foto: Fredrik Hagen

Nå får du norsk ishockey i VG Live

Når Eliteserien i hockey starter til helgen, blir det et helt annet trykk hos VG Live enn hockeyfolket er vant til.

– Nå får vi en god dekning. Brukerene våre kan følge en kamp og få med seg alle de viktigste hendelsene, sier Hans Christian Berge, produktsjef for VG Live.

Han vedgår at VG Lives tilbud på norsk hockey har vært svakt, men nå blir vår øverste divisjon på herresiden prioritert med fortløpende oppdateringer, levert av NTB.

Dekningen blir også bedre for 1. divisjon herrer og Kvinner Elite, men følgere av det som nå skal hete «Fjordkraftligaen» vil oppleve det beste produktet – allerede fra helgen.

les også VGs eliteserietips: Slik ender den usikre corona-sesongen

– Det store løftet får vi når dette er på plass i VG Live-appen. Da kan man følge sine favorittlag og spesifisere hvilke hendelser man vil ha pushvarsler på, sier Berge, som forteller at dette vil være på plass i løpet av høsten.

VG Live har fra før utvidet med full dekning av norsk håndball fra 2020/21-sesongen, samt live-referater fra kamper i Toppserien.

Produktdirektør Ola Stenberg forteller at VG ønsker å ta vare på hockeyfansen med et nytt og bedre tilbud.

– VG Live måtte bli noe mer enn bare fotball. Håndball og ishockey er to store idretter, og vi ønsker å gi like god dekning her. Nå får vi inn ny hockeydata som gjør det mulig, sier han.

PS! Foreløpig gjelder oppgraderingen for norsk hockey, men VG har fra før liveoppdateringer også fra NHL, og de mest fyldige referatene får man faktisk fra svensk hockey (SHL).

Publisert: 02.10.20 kl. 12:43

