«Iskriger»-Oppøyen hylles etter helterollen på Nye Jordal Amfi: – Ekte Vålerenga-gutt

JORDAL (VG) (Vålerenga - Grüner 4–1) 1372 dager har gått siden Vålerenga Ishockey sist spilte en hjemmekamp i egen hall. Jonas Oppøyen (29) har vært med hele veien – og fikk betalt lørdag kveld.

Han snudde 0–1 til 2–1 med sine to viktige mål.

Det som startet på verst tenkelig vis, med Grüner som fikk det historiske første målet i den nye arenaen, ble til den åpningsfesten VIF hadde drømt om – gitt pandemirestriksjonene med kun 200 tillate publikummere.

– Dette har vi ventet lenge på, det er en deilig dag, sa Martin Røymark til VG etter den første kampen i Nye Jordal Amfi.

– Det er en stor dag for norsk hockey, mener den for tiden hjemmeværende NHL-stjernen, og VIF-supporter, Mats Zuccarello.

– Det er vanskelig å beskrive dette med ord. Vi har ventet lenge. Det er som å vente på julaften i fem år, også kommer den ikke. Endelig er vi her, sa hovedtrener Roy Johansen.

For Jonas Oppøyen ble det en ekstra spesiell aften.

– Det er personlig en veldig stor dag, fordi jeg var vært her så lenge. Og for klubben er det en enda større dag, oppsummerer 29-åringen.

Mer enn litt av æren har han for at det endte som det gjorde.

fullskjerm neste 3–1: Tobias Lindström jubler etter sin scoring for Vålerenga i andre periode.

Nye hinder

7. januar 2017 avsluttet Vålerenga livet i den gamle arenaen med 1–4-tap mot Frisk Asker. I sagaen om nye Jordal Amfi er skrinlagte planer, utsettelser og problemer nærmest en endeløs rekke med hindringer som har stått i veien.

VIF ble også møtt med startvansker i sitt nye hjem.

Først sviktet mikrofonen da kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) skulle ønske de 200 tillatte publikummerne velkommen. Så måtte klokka justeres før halvspilt førsteperiode.

– Vi må score det første målet, og må vinne. Hvis ikke vi vinner er det katastrofe, sa styreleder Jan Tore Kjær før start.

Men det var Grüner som tok føringen på vakkert vis, takket være sin svenske «målsnik» Carl Axel Wassenius.

«Ekte Vålerenga-gutt» hylles

Så utlignet Jonas Oppøyen etter ni minutters spill. Da pustet nervøse Vålerenga-tilhengere, mange stivpyntet for anledningen, lettet ut.

Oppøyen, født på Jar i Bærum, har vært i Vålerenga siden han var barn. 29-åringen har slitt med skader i flere sesonger, han har vært med på opp- og nedturene til klubben i hele prossesen rundt flytting til ny arena, via mellomsesongene i Furuset Forum.

– Det er ekstra morsomt at det er nettopp «Oppy» som blir avgjørende i dag. Han er en ekte Vålerenga-gutt, selv om han er født litt på feil side av byen, gliser landslagsprofilen Røymark.

– Er du en ekte VIF-gutt? spør VG matchvinneren selv.

– Ja, jeg ser på meg som en ekte Vålerenga-gutt. Jeg har vært her hver dag siden jeg var 12 år.

I begynnelsen av andre periode kriget han inn 2–1, en scoring som kom kun fordi han nektet å gi seg foran «kassa».

29-åringens prestasjoner gjorde at Vålerenga fikk satt trykk på Grüner, og derfor kunne også toppscorerne få vist seg frem. Landslagsspiller Tobias Lindström sto bak 3–1.

Lokale helter

Colin Spaberg Olsen satte 4–1 ti minutter før slutt og punkterte Grüners bittelille håp om å spolere festen.

Symbolsk nok har alle tre målscorerne holdt ut i klubben under livet i byggebrakker og alternative ishaller.

De fikk lønn for strevet - endelig.

– Jonas har vært god hele oppkjøringen. Kult at han får to mål, og Colin ett. Det er bra for klubben. Oppøyen har vært en kriger for Vålerenga i alle år, sier hovedtrener Roy Johansen.

– Det er spillemessig medium, men vi slipper inn lite mål. Det blir viktig også videre i sesongen.

Nå leder Vålerenga tabellen. De ble seriemester i 2019, men det er ikke blitt løftet en NM-gullpokal i klubben siden 2009.

Kanskje skjer det til våren - i sitt eget hjem.

Andre resultater:

Narvik Arctic Eagles - Sparta Sarpsborg 4–1

*Fjordkraft-ligaens nordligste innslag fortsetter der de slapp i fjor - med å være gode hjemme. Deres første poeng i årets sesong.

Stavanger Oilers - Stjernen 4–1

*Oilers «topprekke-spillere» Joey Martin, Dan Kissel og David Morley sto til sammen for seks målpoeng.

Storhamar - Manglerud Star 4–7

*Vertene ledet altså 3–0 etter tolv minutter. Men Manglerud Star sjokkerer Storhamar og scorer 7 mål. Mathias Trygg med fire scoringer.

