Zuccarello hjem til Minnesota i uvisshet: – Får gjøre som vi får beskjed om

HASLE (VG) Ishockeyen har ikke bestemt spillested eller startdato, smitten øker i USA og demonstrasjonene pågår i Minnesota. Men nå er Mats Zuccarello (32) kalt tilbake på jobb.

– Vi er spillere og hva vi mener er det samme. Hvis vi starter nå så er vi positive til det, hvis ikke vi gjør det så skjønner vi det også. Vi får gjøre som vi får beskjed om, sier Mats Zuccarello til VG på Hasle i Oslo.

Denne uken reiser han «hjem» til Minnesota. NHL planlegger en gjenoppstart av sesongen som ble avbrutt 13. mars. Ifølge New York Post blir sluttspill-starten 30. juli.

Zuccarello, som vanligvis nyter somrene i Norge med venner, må nå inn i fryseboksen igjen. Han skal på is.

– Det blir spennende å se hvordan dette blir. Jeg mener sluttspillsjarmen er litt borte uten tilskuere som hjelper deg frem i hver takling, hver sjanse. Men jeg savner hockeyen, sier 32-åringen, som på dette tidspunktet nettopp har spilt tennis. Ballspill opptar gjerne fritiden hans.

Han har holdt formen ved like siden han kom hjem til Norge kort tid etter coronavirusets utbrudd. Samtidig som han har tatt litt fri og fått ro. Fra hjemme har han sett Minnesota prege overskriftene i nyhetsbildet for noe helt annet enn ishockey – for det var der George Floyd (46) mistet livet etter en brutal politipågripelse.

Urolighetene i Minnesota

– Jeg synes det er vanskelig å si så mye om denne saken. Jeg tror hele verden har vist sin støtte med å reagere på den måten de har gjort. Vi støtter opp og gjør det vi kan, sier nordmannen.

Han har naturligvis ikke kunne unngått å se bildene fra delstatshovedstaden Minneapolis, en by i flammer. Butikker har blitt plyndret, rasende folkemengder, og forretninger som settes fyr på.

I tillegg herjer corona. I Minnesota går riktignok smittetallene ned, men i mer en halvparten av USAs delstater øker den.

– Jeg har ikke vært der under denne perioden, så jeg vet ikke hvordan det er der. Men hadde det vært farlig å komme tilbake, så hadde vi ikke blitt kalt inn, mener Zuccarello.

Brukt ledig tid til barneidretten

Med tid av isen har han brukt tid på idretten i Norge. Han var svært redd frafallet i idretten ville bli stort under oppholdet. Samtidig bød krisen på en usikker økonomisk situasjon for mange foreldre, som må betale barns kontingenter for deltagelse.

Derfor samlet han og håndballstjernen Bjarte Myrhol et stjernelag med idrettsutøvere som har bidratt med over 1,3 millioner til en slags krisepakke hvor folk i nødssituasjon kan søke om støtte til å få dekket utgifter til idrett.

Mens de jobbet for å få inn midler, måtte han frustrert se den organiserte idretten for landets yngste borgere bli utsatt – og utsatt.

– Det er jo helt utrolig. Ungene leker altså i friminuttet og på løkka uten problemer, men de kan ikke spille kamper eller trene?

Nordmannen har nylig startet et samarbeid med håndbalkongen Sander Sagosen:

Må ta vare på vinnersjansen

Zuccarellos fokus skal ikke være på demonstrasjoner og pandemi de neste månedene. Det blir på ishockey.

Til tross for at siste lønning fra klubben for sesongen kom i april, og man i praksis bidrar gratis på sommertid, så forstår han hvor viktig idolene og toppspillerne er for sporten.

Han er blitt 32 år og skjønner at hver sjanse til å kjempe om en etterlengtet tittel må benyttes. Ønsket om å kunne stå igjen med en Stanley Cup-tittel etter endt karriere er høyt.

Slik blir NHL-sluttspillet Vanligvis er det 16 lag med i NHLs playoffspill. Et cupspill med kamper avgjort over serier i best-av-syv. Denne gangen blir det 24 lag. Og Minnesota Wild, som egentlig lå utenfor en sluttspillplass må slå Vancouver Canucks fra rett over Canada-grensen for å kvalifisere seg som ett av de 16. Det skal avgjøres over best-av-tre. NHL skal ikke spilles over alle de forskjellige statene og de to landene. Det blir i stedet to spillesteder. Akkurat nå står det mellom Las Vegas, Chicago, Los Angeles, Edmonton, Toronto and Vancouver. Vis mer

– Det er alfa omega å få sjansen til å vinne. Hver eneste sjanse til å spille sluttspillet må man ta godt vare på.

Nå venter karantene i Minneapolis, før han returnerer til samling og treningskamper fra 10. juli. Det blir daglige virustester for samtlige spillere, støtteapparat og ansatte for å få til en sikker åpning på sesongen.

– Alle lag kan slå alle. Det har jeg lært av min tid i hockeyen. Dette er en utfordring vi tar på strak arm, sier Zuccarello, som i vår fortalte VG om hvordan trivselen gradvis har økt i Minnesota etter den brutale avskjeden med gamleklubben New York Rangers.

Publisert: 26.06.20 kl. 21:38

