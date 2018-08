TØFFE TIDER: Vålerengas trener Roy Johansen og sportssjef Espen «Shampo» Knutsen (t.h) har slitt under kummerlige forhold og med stadig nye beskjeder om utsettelser av åpningen av Nye Jordal Amfi. Bildet er fra serieåpningen mot Storhamar i Gjøvik fjellhall forrige sesong. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Vålerenga Hockey reddes av tre rike onkler

ISHOCKEY 2018-08-16T07:43:35Z

Bilforhandler Egil Stenshagen (70) går sammen med to andre rike finansmenn inn som aksjonærer i Vålerenga Ishockey og redder klubben økonomisk etter utsettelsene av Nye Jordal Amfis åpningsdato.

Publisert: 16.08.18 09:43 Oppdatert: 16.08.18 11:14

– Vi hadde behov for å få inn nye aksjonærer, bekrefter Vålerenga Ishockeys daglige leder Morten Sandø overfor VG.

Toppserien i norsk ishockey, Getligaen, starter om tre uker. Norges mestvinnende lag, Vålerenga, måtte forrige sesong, i påvente av at Nye Jordal Amfi skal bli ferdig, spille sine hjemmekamper i Furuset Forum. Det må trener Roy Johansens mannskap også denne sesongen, og muligens sesongen 2019/20.

Årsaken er utsettelser av antatt ferdigstillelse, og varsel fra entreprenøren om de trenger ytterligere ett år – frem til høsten 2020 – før Vålerenga kan ta i bruk sin nye hjemmearena. Dette har og vil medføre millioner i tapte inntekter og store kostnader for klubben. Hittil har private investorer skutt inn millioner for å holde Vålerenga flytende.

Her er Hockey-Norges brakkebaroner

Deres bidrag har ikke vært tilstrekkelig.

– Vi har hatt en eierstruktur med ansvarsbevisste eiere. Men det har kostet dem å holde klubben i live, sier Morten Sandø.

Nå kommer Egil Stenshagen , Harald Moræus-Hanssen og Jarle Norman-Hansen inn som aksjonærer. Daglig leder Morten Sandø vil ikke si noe om hvor mye penger de går inn med eller hvor stor deres eierandel i klubben er etter innskutt aksjekapital.

De «gamle» vil imidlertid fortsatt være med som aksjonærer og «eiere».

Stenshagen er blitt styrtrik på salg av dekk og biler. Moræus-Hanssen er kjent som investor, økonomisk rådgiver og sentral i meglerhuset Astrup Fearnley. Jarle Norman-Hansen jobbet ifølge Dagens Næringsliv tidligere i finansselskapet ABG Sundal Collier. Nå jobber han som rådgiver innen eiendom og med private investeringer. Han han skal ha base i utlandet.

– Det er fint å få inn solide eiere, med deres kunnskap. Men vi blir ingen rik klubb som kan gjøre hva vi vil. Vi får ikke eventyrlig god råd. Vi må fortsatt jobbe hardt for å få endene til å møtes. Men dette gir oss, våre sponsorer og alle som har med oss å gjøre, en trygghet, sier Vålerengas daglige leder.

Han hevder at Vålerenga Ishockey har orden på økonomien og «en plan» for ytterligere utsettelser av åpningen av Nye Jordal Amfi. Det vil si «worst case scenario»: Enda to sesonger til med Furuset Forum som hjemmebane for Getliga-laget.

Han sier også at de nye eierne er på det rene med at deres investering i Vålerenga Ishockey ikke vil ha til utsikt en eventyrlig avkastning.

Daglig leder Morten Sandø forteller at klubben også vil jobbe for å øke sitt samfunnsengasjement og «for å bety noe» for en større del av Oslos befolkning. Det skal ikke lenger være nok å si «vi skal vinne bøtta», altså kongepokalen for seier i NM-sluttspillet.

I den forbindelse har klubben inngått samarbeider med Kreftforeningen, mobbeombudet og Right To Play. Den vil også lansere et prosjekt med navnet «Godt nabolag».