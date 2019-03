SKAKKJØRT: Joacim Sundelius (27) har spilt to sesonger for Stjernen. Han kom til Fredrikstad-klubben etter mange sesonger i Lørenskog, som ikke fikk fornyet lisens for spill i Get-ligaen foran denne sesongen. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje til VGs hockeymagasin. Foto: Line Møller

Stjernen-smell: Spillerbudsjettet må halveres

Fredrikstad-klubben Stjernen er ille ute i kvartfinalen om NM-sluttspillet, men mye verre stilt når det gjelder økonomi. Foran neste sesong må det tidligere topplaget kutte spillerbudsjettet med 50 prosent og det vil antagelig ikke ha råd til en eneste utlending.

Det forteller styreleder Jon Petter Pettersen i Stjernen. Saken om klubbens krisesituasjon sto først omtalt i Fredriksstad Blad (abonnement).

– I fjor ansatte vi flere folk i «marked». Vi prøvde å høyne inntektssiden, noe vi ikke klarte. I stedet opplevde vi en kraftig avskalling av eksisterende sponsorer. Egenkapitalen vår er minus 1,8 millioner i dag, og vi må spare to millioner for å møte ishockeyforbundets krav til egenkapital ved utgangen av året, sier Stjernens styreleder til VG.

Jon Petter Pettersen forteller at de «tenkte opp mot» åtte millioner fra sponsorer i fjor. Det endte med en minus på halvannen millioner i forhold til budsjett. Nå er omsetningen knyttet til Stjernens A-lag i Get-ligaen 13 millioner kroner, ifølge styrelederen. Av dette utgjør sponsorinntektene 5,5 millioner.

Fredrikstad-klubben, som vant NM-sluttspillet to ganger på 1980-tallet og var blant topplagene i eliteserien på 1990-tallet, møter Storhamar i NM-kvartfinalen.

Etter 1–2 (spillerforlengelse) og 1–11 i de to første kampene i best av syv serien, drar Stjernen til Hamar for å spille kamp tre mot den regjerende norgesmesteren mandag kveld – med dystre utsikter også på lengre sikt.

– Å skulle spare 1,8 millioner av en omsetning på 13 millioner, er galimatias, sier Jon Petter Pettersen.

Han påpeker at 13 millioner «er noen millioner for lite» til å drive en klubb «på det nivået». Det vil si et sportslig nivå godt nok til å holde Stjernen unna Get-ligaens bunn.

Stavanger Oilers ute å kjøre NM-sluttspillet i ishockey spilles i en kampserie best at syv. Kamp nummer tre i kvartfinalene starter klokken 19.00 mandag – VGs favoritter uthevet (kampstilling i parentes): Storhamar-Stjernen (2–0) Lillehammer-Frisk Asker (1–1) Vålerenga-Manglerud Star (1–1) Stavanger Oilers-Sparta (0–2) Vis mer vg-expand-down

Styrelederen innrømmer imidlertid at det ikke er noen vei utenom. Han legger ikke skjul på at det motsatte av å spare, nemlig øke inntektene, er en lite realistisk plan for klubben nå. Det kan først skje når den nye ishallen i Fredrikstad står klar, ifølge kommunens plan til seriestart høsten 2022. Lokalt spekuleres det i at den planen av politiske årsaker kan ryke. Pettersen sier på sin side at Stjernen stoler på Fredrikstad kommune, som ikke har sagt annet enn at planen står fast.

I mellomtiden må Stjernen leve av og med et lag i bunnsjiktet og den høyst umoderne Stjernenhallen. Det er ikke forlokkende for hverken publikum eller sponsorer. Denne sesongen har klubben kvittet seg med to utenlandske spillere, en person i administrasjonen og den internasjonalt meritterte treneren Bengt-Åke Gustafsson (OL -og VM-gull). Spillerne av hensyn til økonomi. Gustafsson måtte ikke dra hjem til Sverige på grunn av det, ifølge Jon Petter Pettersen.

Neste sesong vil bli enda mer skrinn på spillerfronten. Da vil spillerbudsjettet være halvert sammenlignet med inneværende sesongen: Fra fem millioner til 2,5 millioner, fordelt på rundt 20 spillere.

På spørsmål om Stjernen kan komme til å stille med et lag helt uten utenlandske spillere i Get-ligaen neste sesong, svarer styreleder Pettersen at det i tilfelle – altså eventuelle utlendinger – må skje via annen finansiering enn i dag.

Ps! Antall solgte sesongkort for Stjernens hjemmekamper denne sesongen er litt over tusen. Ifølge styreleder Jon Petter Pettersen har det ligget stabilt i flere sesonger. Han sier de stort sett går til «menigheten». Lørdag var det 668 tilskuere til stede i Stjernehallen for å se Fredrikstad-laget tape 1–11 for Storhamar.