SNUDDE KAMPEN: Manglerud Star-keeper Kristopher Ryan Joyce fortviler etter at Stavanger-spiller Kristian Forsberg har snudd kampen og jubler etter sin 3–2-scoring i Manglerudhallen tirsdag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Stavanger snudde til seier da topplagene vant

ISHOCKEY 2018-12-04T21:26:43Z

(Manglerud Star – Stavanger 3-5, Storhamar – Stjernen 6-2) Serieleder Stavanger snudde kampen da de slo Manglerud Star 5-3 tirsdag. Samtidig slo Storhamar Stjernen 6-2 på hjemmebane.

NTB

Stavanger hadde ett poeng til gode på tabelltoer Storhamar foran tirsdagens kamper og tok vare på forspranget i Oslo. Manglerud Star ledet riktig nok både 1–0 og 2–1 i åpningsperioden, men i annen periode festet gjestene grepet om kampen.

Amerikanske Sam Coatta og Sander Lunde Boroczky sto for Manglerud Stars to tidlige scoringer, men gjestenes Even Kjellesvik og Philip Lane sørget for at det likevel var balanse i regnskapet til første pause.

I midtperioden scoret først Kristian Forsberg før Jacob Lagacé la på til 4–2 for Stavanger, som deretter så ut til å ha kontroll på kampen.

Sander Boroczkys andre mål for kvelden skapte likevel spenning i tredje periode, men da Philip Lane også ble tomålsscorer var kampen avgjort i gjestenes favør.

Enkelt for Storhamar

På Hamar fikk tabelltoer Storhamar en kjempestart på møtet med Stjernen. Patrick Thoresen fikk notert målgivende pasning både da Aaron Irving gjorde 1–0 og da Joel Johansson doblet ledelsen rett før første pause.

Da trodde nok de fleste på lett spill på Hamar, men i midtperioden kom gjestene tilbake. Eirik Børresen og Marcus Bjørsland scoret hver sin gang i løpet av de første syv minuttene og sørget for at det plutselig sto 2–2.

Det varte imidlertid ikke lenge.

To Storhamar-scoringer, signert Mikael Dokken og Martin Rønnild, i løpet av 13 små sekunder sendte igjen tabelltoeren komfortabelt foran på måltavlen. Og da Christian Bull økte til 5–2 rett før periodeslutt var oppgjøret i realiteten avgjort.

Lars Erik Hesbråten fastsatte sluttresultatet til 6–2.

Mektig snuoperasjon

Lillehammer pangstartet sin bortekamp mot Frisk Asker . Fire scoringer så ut til å ha avgjort kampen i åpningsperioden. Frisk Asker var imidlertid langt fra slått knockout på.

Anders Bastiansen startet forsøket på en opphenting tidlig i midtperioden, og like etter gjorde Victor Björkung 2–4. Da Kyle Bonis så satte inn 3–4 tidlig i siste periode var det full kamp i Asker.

Frisk var langt fra ferdige. Garreth Thompson gjorde 4–4 kort tid etter 4-3, og snaut fire minutter før slutt ble veteranen Anders Bastiansen den store helten da han satte inn 5–4 og avgjorde kampen for hjemmelaget.

Dermed misbrukte Lillehammer muligheten til å klatre til tredjeplass på tabellen. Frisk Asker er nummer seks.

Sparta Sarpsborg slo på sin side tabelljumbo Ringerike 2–1 tirsdag. Tommy Kristiansen og Magnus Nilsen scoret for østfoldingene, mens Michael Söderberg reduserte for Ringerike rett før slutt.