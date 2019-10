SER FREMOVER: Storhamar-trener Miika Elomo. Foto: Fredrik Hagen

Storhamar-nedturen: Uaktuelt å sparke treneren

Storhamars ferske finske trener Miika Elomo (42) hevder at sesongåpningens nedtur var ventet og at han spillernes og styrets full støtte til fortsette på samme linje etter bare fire seirer i løpet av de ni første kampene i Get-ligaen.

– Vi ventet problemer og visste at det ikke ville bli lett. 13 poeng etter ni kamper er ikke bra nok. Det er helt klart, sier Miika Elomo til VG – dagen etter 1–3 for Sparta i CC Amfi.

Det var Storhamars tredje strake tap på hjemmebane, der de kun har vunnet en kamp denne sesongen – 3–2 over Lillehammer – og scoret til sammen seks mål på fire kamper.

Storhamar tapte NM-finalen for Frisk forrige sesong, da klubben var regjerende dobbeltmester.

Hamar-klubbens styreleder Truls Røise sier at det ikke kan fortsette. Han stoler imidlertid på at klubbens sportslige utvalg bestående av blant andre tidligere Storhamar-spillere som Jon Hroar Nordstrøm og Per Oscar Bøe Andersen skal finne en vei ut av uføret.

Å kvitte seg med Mikka Elomo og hans assistent Petteri Nummelin er ifølge styreleder Røise ikke en gangbar løsning.

– Nei, det er det for tidlig å konkludere og å gjøre vurderinger på. Det er ikke tema der vi er nå, sier han.

Miika Elomo svarer et lattermildt, men klart «nei» på spørsmål om han kan komme til å gi opp treneroppdraget for Storhamar og reise hjem til Finland.

– Ja, uten tvil, svarer han på spørsmål om han har full støtte fra spillerne, det sportslige utvalget og klubbens styre.

– Jeg kan ikke gjemme meg, og det kan heller ikke de eldre spillerne. Nå er det en stor mulighet for å vise hvor bra laget er. I tøffe tider får vi se om laget vokser, eller om det ikke vokser, sier Miika Elomo foran neste kamp – den første i neste runde – borte mot Mjøsa-rival Lillehammer lørdag.

Han mener Hamar-klubbens plan om å utvikle lokale og unge spillere er en viktig årsak til varierende resultater. Storhamar har slått Vålerenga (2–1) på bortebane og scoret mange mål i de fire andre kampene utenfor Hamar.

I egen hule, foran i snitt nær 4000 tilskuere, har det knytt seg. Ikke bare for de unge spillerne, som har fått spilletid, men også for de eldre nykommerne.

Storhamar-spillerne måtte tåle pipekonsert fra fansen etter tapet for Sparta tirsdag. Miika Elomo mener de er sin fulle rett til å sette «oss» under press.

Han kommer til å endre på spillerkonstellasjonene til neste kamp – Patrick Elvsveen (17) inn sammen med Patrick Thoresen og Tony Cameranesi – men fortsette med å la ungdommen få slippe til. Han vil i alle fall gi dem tid frem til jul med å «se hvordan de har tatt steget».

Han snakker også om det store bildet, et fremtidsperspektiv på fem år med tanke på «ungdoms-linjen».

