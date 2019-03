UTE PÅ UBESTEMT TID: Storhamars kaptein Patrick Thoresen er skadet og kan ikke spille for Hamar-laget mot Stavanger Oilers i NM-semifinale nummer tre på hjemmebane tirsdag. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Patrick Thoresen ute: - Ingen ligger på gulvet og gråter

Storhamars «motor» Patrick Thoresen (35) er skadet og kan ikke spille den tredje semifinalekampen mot Stavanger Oilers. Trener Fredrik Söderström innrømmer at det ikke er optimalt og håper noen av hans andre spillere er i stand til å ta rollen til den regjerende mesterens viktigste spiller.

– Vi må gjøre justeringer. Det vil påvirke oss. Det er dumt å si noe annet. Han er viktig, han er vår bærende spiller. Jeg håper noen andre tar den rollen. Det skal bli interessant å se hva slags effekt det får, svarer Storhamars svenske trener på VGs spørsmål om hva Patrick Thoresens skadefravær vil innebære.

– Jeg kjenner min egen smertegrense. Jeg vet forskjellen på «vondt» og vondt. Derfor gikk jeg i garderoben relativt fort. Jeg pleier ikke å gjøre det hvis det bare er litt vondt, sier Patrick Thoresen.

Storhamar-kapteinen måtte forlate isen tidlig i den andre semifinalen på bortebane mot Stavanger Oilers søndag. Hjemmelaget vant oppgjøret etter spilleforlengelse. Foran den tredje kampen i CC Amfi tirsdag (kampstart 19.00) i best av syv kamper-serien har lagene vunnet en kamp hver.

I den andre semifinaleserien leder sesongens seriemester 2–1 i kamper over Frisk Asker, etter at Martin Røymark ble matchvinner - hans tredje mål mot Frisk i sluttspillet - rett før ordinær spilletids slutt i Furuset Forum mandag.

Patrick Thoresen sier han tok den endelige avgjørelsen om ikke å spille kamp tre tirsdag formiddag. Han bekrefter at det er usikkert hvor vidt han kan spille kamp fire torsdag.

– Jeg håper selvfølgelig ting bedres drastisk. Hvis ikke, får vi bare være tålmodig, sier han til VG.

Fredrik Söderström, som ledet Storhamar til serie -og sluttspillgull uten Patrick Thoresen forrige sesong, mener at laget hans ikke lot seg merke i særlig grad av «tomrommet» etter Patrick Thoresen i Dnb Arena for to dager siden. Thoresen har 10 målpoeng (ett mål/ni målgivende pasninger) etter snaut seks sluttspillkamper.

– Det var ingen spesielle reaksjoner; ingen ligger på gulvet og gråter, sier han med en viss humoristisk snert.

Han forklarer seg imidlertid med alvor når det gjelder årsakene til at Storhamar - på tross av spille-overtak i henhold til mange parametere - tapte 2–3 sist (etter 5–2 på hjemmebane fredag).

– Vi har hatt initiativet over to kamper. Men det som skilte kamp to fra kamp en, var effektiviteten. Vi må passe oss for at vi blir mer elegante enn effektive. Man må være litt mer kynisk i sluttspillet. I den andre kampen synes jeg de (Stavanger) var «tyngre» og mer aggressive, sier Fredrik Söderström.

Storhamars medisinske apparat var ifølge Söderström på det rene med at Patrick Thoresens «lower body injury» - en slags ny tale for kne, ankel eller hofte-skade - ville stoppe ham fra å spille kamp tre umiddelbart etter at den inntraff. Landslagssjef Petter Thoresens sønn, som har sagt ja til å spille for Norge i VM i mai, «gjør alt han kan for å komme tilbake» - men det er usikkert om han vil være klar til kamp fire torsdag.

– Han er «dag til dag». Han vil gjerne spille. Men vi er ikke desperate, slik at vi må ta sjansen, understreker Fredrik Söderström og mener at de ikke vil risikere at «motoren» Thoresen skjærer seg for resten av sluttspillet ved å starte for tidlig.

Ps! Stavanger Oilers Jacob Lagacé (2 mål/5 målgivende etter syv sluttspillkamper) er utestengt de to neste kampene etter en ureglementert takling (2 + 10 min) mot Storhamars Christian Larrivee i kamp to.

