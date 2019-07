PROFILER: Mats Zuccarello og Ole Gunnar Solskjær er store i hver sin idrett. Foto: Trond Solberg og Bjørn S. Delebekk, VG

Gullkantet Zuccarello-avtale overgår trolig Solskjær-kontrakt

Med 256 millioner kroner de neste fem årene har Norges største ishockeyprofil etter all sannsynlighet sikret seg en større kontrakt enn verdien på Ole Gunnar Solskjærs treårsavtale med Manchester United.

Mandag kveld kom nemlig nyheten om at Minnesota Wild har sikret seg Mats Zuccarello de neste fem årene, med en avtale verdt svimlende 256 millioner kroner, ifølge klubben selv.

I 2016 skrev VG at Håvard Nordtveit slo John Carew og ble tidenes best betalte norske fotballspiller. Nå skal totalrammen på Zuccarello-avtalen være tidenes mest verdifulle kontrakt for en norsk idrettsutøver.

– Inntektene i internasjonal idrett idrett har økt, først og fremst på grunn av medierettighetene. Hadde John Carew spilt i dag, så kunne man nok nesten flyttet kommaet bakover på hva han hadde tjent, sier ekspert på idrettsøkonomi, Harry Arne Solberg.

«Zuccas» årslønn på drøyt 50 millioner kroner er imidlertid et lite hakk under Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, som ifølge Daily Mail håver inn rundt 80 millioner kroner i året.

I 2018 sikret Petter Solberg seg en avtale med Volkswagen som ifølge VGs opplysninger var verdt 80 millioner kroner i året.

Femårsavtalen til Zuccarello gjør imidlertid trolig at totalrammen på avtalen blir større enn noen norske idrettsutøvere noen ganger har sikret seg.

I VGs spesialsending mandag ble det spekulert i at Minnesotas markedsføringspotensial med alle norsk-amerikanerne var en viktig årsak til at Minnesota Wild punget ut såpass mye penger for nordmannen:

Professor Harry Arne Solberg vil ikke være skråsikker i hvorvidt det stemmer, men den amerikanske hockeyligaen gir gode forutsetninger på å tjene mye penger på lokal markedsføring.

– NHL er den ligaen som tjener mest penger på å selge lokalt i sin region og tjener ganske mye på det. Da kommer størrelsen på byen og interessen i den aktuelle regionen, sier Solberg.

Mannen bak supporterklubben Minnesota Wilds Norge, Magnus Andersen, ser at interessen for favorittklubb nå kommer til å ta seg betraktelig opp her til lands.

– Å få den eneste norske aktive NHL-spilleren til å signere for Minnesota er spesielt. Ikke mange nordmenn som bryr seg om Minnesota, men jeg merker allerede at interessen tar seg opp, sier han til VG.

Også Mats Zuccarello selv kommenterte andelen norsk-amerikanere da han ble klar for klubben mandag.

– Det er mange nordmenn her. 18,5% «nordmenn» i Minnesota, og det betyr mye. Dette er hockeystaten i USA, og jeg er en hockey-nerd, sier Zuccarello gjennom klubbens, Twitter-konto.

VG har vært i kontakt med Mats Zuccarellos manager, Kevin Skabo, som foreløpig ikke vil kommentere avtalen.

