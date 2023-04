Antallet på maks seks utlendinger i norske klubber beholdes også neste sesong. Det har styret i Norges Ishockeyforbund bestemt.

Norsk ishockey beholder utenlandskvoten på seks spillere

Styret i Norges Ishockeyforbund har bestemt seg for å beholde dagens kvote på seks utenlandske spillere, melder nitten.no

Forbundsstyret har ønsket å redusere antall utenlandske spillere i de øverste divisjonene, men lyttet til klubbene som nå får benytte seks spillere som ikke har norsk pass også neste sesong.

– Signalene fra klubbene var entydige. Da er det ikke noe mer prestisje i dette fra vår side enn at vi beholder kvoten, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, til nitten.no.

Antall importspillere forblir uforandret for femte sesong på rad.

– Klubbene i de to øverste divisjonene ønsket ikke å gå ned på antallet nå. Det ville vært umusikalsk av oss å trumfe gjennom noe klubbene ikke ønsker. Da får vi heller gjøre en ny vurdering etter hvert om noe endrer seg, sier Eide.

Den norske landslagssjefen Tobias Andersson har ønsket at antallet utenlandske spillere i norske toppklubber burde vært nede på fem spillere. Dette for å øke sjansene for at unge norske spillere får mer istid i sine klubber.

