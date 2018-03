Historisk opprykk glapp for Narvik – fikk juling av Ringerike

HØNEFOSS/OSLO (VG) (Ringerike – Narvik 7–2) Ringerike måtte vinne opprykkskampen for å ta steget opp til Get-ligaen. Det klarte de med glans.

Premissene før opprykkskampen var klare:

Narvik hadde bedre målforskjell og var ett poeng foran Ringerike.

Seier eller spilleforlenging ville dermed være nok til å sikre opprykket for Narvik. Ringerike måtte på sin side vinne i ordinær tid for å sikre sin plass i Get-ligaen.

Men på den avgjørende dagen var Narvik Arctic Eagles aldri i nærheten.

Etter å ha tatt en tidlig ledelse i Schjongshallen – foran drøyt 1500 tilskuere – så Ringerike seg aldri tilbake, og sikret opprykket til norsk ishockeys øverste nivå.

Ringerike-trener Martin Boork var nesten målløs etter å ha fått fordøyd champagnen.

– Den jobben gutta gjør her er enorm. De setter karrierene sine på vent og går stort sett i minus på grunn av vår satsing. De ofrer alt for å få en sånn mulighet som i kveld og den tar de vare på. Hva skal man si, dette er idrett på det beste, sier Boork til VG.

Pangstart for Ringerike Panthers

Dustin Parks og Joachim Engesveen sørget for en aldri så liten sjokkåpning på kampen, da de satte to pucker i mål tidlig i første periode. Like etter at andre periode var i gang, la Even Fosse på til 3–0, før Arttu Niskangas reduserte.

3–1 var resultatet da 2. periode var ferdig, og Narvik hadde dermed en stor oppgave foran seg. Men Ringerike var langt fra ferdige.

Nils Lid Fuglesang satte inn Ringerikes fjerde, før Dustin Parks scoret sitt andre – og Ringerikes femte. Mot slutten av tredje periode scoret Joachim Jensen og Eivind Andresen Ringerikes sjette og syvende for kvelden, noen minutter etter at Kåre Byrkjeland hadde redusert for Narvik.

Det historiske opprykket glapp dermed på den avgjørende dagen for Narvik Arctic Eagles, som får se Ringerike Panthers slutte seg til det gode selskap neste sesong.

Det betyr også at Lillehammer forblir Get-ligaens nordligste lag, og Hockey-Norge må fortsatt vente på å få et toppserielag som holder til lenger nord enn Trondheim.

Det er første gang på fire år at eliteserien får et nytt lag. Ringerike erstatter Kongsvinger, som endte klart sist i grunnserien og som kun plukket ett poeng i kvalifiseringsspillet. Stjernen slo hedmarkingene 7-6 etter forlengning torsdag.