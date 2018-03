Lillehammer med ny seier og «nakketak» på Sparta

Publisert: 20.03.18 21:30 Oppdatert: 20.03.18 21:54

SARPSBORG/OSLO (VG) (Sparta-Lillehammer 3–5, 0-3 i kamper) Sparta våknet ikke før mot slutten av siste periode, og må nå vinne fire kamper på rad mot Lillehammer for å komme til sluttspillfinalen.

– Jeg synes dette er for dårlig . Vi viser ikke desperasjonen og smartnessen vi trenger i en semifinale mot Lillehammer. Det som irriterer meg mest er at vi gir bort enkle mål, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til TV 2.

Kapteinen Niklas Roest er enig:

– Jeg er skuffet over at vi kommer opp med mer desperasjon og vilje i en viktig kamp for oss. Men all kred til Lillehammer, de gjør en god bortekamp.

– Dette tapet er ekstra surt. Denne gang var vi for dårlig. Vi tapte for et bedre lag, sier Roest til VG.

Lillehammer kom til kveldens oppgjør i Sparta Amfi med 2–0 i kamper etter å ha avgjort begge ganger på «sudden death». I kamp tre fikk gjestene det langt enklere.

Vertskapet forsto tydeligvis ikke alvoret før de reduserte til 2–4 halvveis ut i siste periode.

Da maktet vertene å trykke skikkelig på mot slitne Lillehammer-spillere, og Niklaes Roest sørget for 3–4 med to minutter igjen å spille.

Hjemmefansen øynet et lite håp, men det varte ikke lenge. For fra egen sone satte Stephan Vigier pucken i det tomme buret da kampuret viste 58.20.

Med 5–3-seier har Lillehammer tre seirer, og Sparta må nå vinne fire kamper på rad for å komme seg til NM-finalen. Torsdag er det Lillehammer som spiller hjemme, og kan sikre avansement.

På VGs spørsmål om det er avgjort, svarer Niklas Roest:

– Nei, det er det ikke. Det har skjedd større undere i hockeyverden enn at et lag vinner fire kamper på rad. Men vi har satt oss i en veldig, veldig dårlig situasjon, innrømmer Sparta-kapteinen.

– Vi må bare kjøre på og prøve å ta den fjerde, sier Lillehammers Emil Nyhus.

– Det er sterkt å vinne her i Sarpsborg. Sparta er et lag, så det tar på. Men det er gøy når det lykkes, sier Nyhus til VG.

Jacob Lundell Noer ordnet kampens første mål etter syv minutter av første periode, og Lillehammer fortsatte å dominere til målene rant inn mot slutten av andre periode.

Først scoret Vigier etter en herlig pasning over hodet på motstanderne fra Patrick Ulriksen. Deretter reduserte Andre Bovim, men ti sekunder før midtperioden var over scoret Lillehammer og Nick Dineen i overtall.

Emil Nyhus økte til 4–1 tidlig i tredje periode, og kampen virket punktert før Sparta-spillerne omsider våknet. Det var imidlertid for sent.

PS ! Frisk Asker og Storhamar spiller i morgen kveld. Storhamar leder 2–1 i kamper der.