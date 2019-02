TOMÅLSSCORER: Tobias Lindström (t.h) scoret to i Vålerengas borteseier.

Vålerenga én seier unna seriegull etter ny seier

(Manglerud/Star − Vålerenga 0-4) Tobias Lindström scoret to mål da Vålerenga vant 4-0 borte mot Manglerud. Nå venter matchball mot rivalen Stavanger Oilers til uka.

Svensken satte inn 1–0 allerede etter drøye fire minutter borte mot Manglerud og scoret sitt andre for dagen da han økte til 3–0 og punktere cirka åtte minutter før full tid. I mellomtiden hadde også Oskar Ekelund scoret for gjestene, og like etter 3-0-målet økte Jonas Oppøyen til 4–0 og en komfortabel Vålerenga-seier.

Oslo-laget nærmer seg nå seriegullet med stormskritt. Storhamar vant 4–3 hjemme mot Frisk Asker, men det må en liten Vålerenga-kollaps til om laget fra Oppland skal hente inn luken på fire poeng.

Hovedstadslaget har nemlig tre kamper igjen å spille, mens Storhamar har to. Tirsdag møter Vålerenga et annet topplag, Stavanger Oilers, som ligger fire poeng bak Storhamar.

Med seier der, er Vålerenga seriemester.

Det er i så fall for første gang siden 2013/14-sesongen. I fjor var det Storhamar som stakk av med tittelen, mens det var tre strake Oilers-gull før det.

I søndagens tredje kamp vant Stjernen bunnoppgjøret mot Ringerike 5–4 etter spilleforlengning.