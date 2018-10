VM-SMELL: Landslagstrener Petter Thoresen forsøker å få mannskapet sitt på rett kjøl under VM-kampen mot Finland i Herning 8. mai. Den endte med tap 0–7. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Hockeysjefen fikk kritikk – nå vil han bli tydeligere

Han har fått kritikk fra spillerne. Nå er landslagstrener Petter Thoresen (57) klar på at han må bli enda mer tydelig overfor dem når det gjelder Norges spillestil.

– Vi må bli enda mer tydelig på vår spillestil. Mer nøye når det gjelder nøkkelmomenter. «Selge» det inn enda bedre, blant annet ved individuell oppfølging med video, sier Petter Thoresen til VG.

Neste uke offentliggjør han sesongens første landslagstropp foran Norges tre kamper mot Østerrike, Polen og Danmark i Gdansk 9. til 11. november.

16 kamper før VM Petter Thoresens landslag møter Østerrike, Polen, Danmark, Ungarn, Hviterussland og Frankrike i tre turneringer i november (Polen), desember (Lørenskog) og februar (Østerrike): Totalt ni kamper. I den siste oppkjøringen foran VM i Bratislava og Kosice i mai, spiller Norge to kamper mot Sverige og to mot Finland på bortebane i midten av april, før to mot Danmark 26. og 27. april i Norge. Generalprøven foran VM er mot vertsnasjonen i Slovakia 6. mai, tre dager før VM-premieren mot Russland.

Den vil i hovedsak bestå av «en yngre utgave av Norge», det vil si spillere som presterte godt for U25-landslaget i St. Petersburg på tampen av forrige sesong – og spillere som ikke er blant «de mest etablerte».

Med andre ord Michael Haga (26) som nå gjør suksess for det svenske toppserielaget Mora (på ukens lag til svenske Expressen), Thomas Valkvæ Olsen (25) som er toppscorer for Leksand i Hockeyallsvenskan og backen Erlend Lesund (23) som ble vraket som «sistemann» foran VM forrige sesong, men har overbevist veldig for Mora denne sesongen.

Petter Thoresen vil la de mest etablerte, som Mathis Olimb (Skellefteå), Patrick Thoresen (Storhamar), Jonas Holøs (Fribourg-Gottéron), Lars Haugen (Klagenfurt) og Anders Bastiansen (Frisk Asker) «være hjemme med lagene sine».

Mathis Olimb var imidlertid den som under VM i mai forrige sesong kom med sterkest uttalt kritikk mot Thoresens spillesystem, før landslagets spillerutvalg formulerte spillernes kritikk overfor landslagssjefen etter mesterskapet i Herning.

– Vi skal fortsette å dyrke spillet vi har startet på, som med noen stygge tap ble usikkert etter VM. Da utførte vi det ikke godt nok, sier Petter Thoresen.

Han tok over som landslagstrener etter nåværende Vålerenga-trener Roy Johansen (58) etter 2016-VM og startet sjefsjobben med suksess i OL-kvalifiseringen på hjemmebane høsten for to år siden.

Sammenlignet med forgjengerens ønske om spillestil, mener Petter Thoresen at hans mannskap vil sette press på motstanderen «litt høyere opp i banen» – og at spillerne må ta sine i større grad individuelle, taktiske valg «på isen».

– Vi skal prøve å diktere hvor vi vil at motstanderen skal «komme ut» når de har kontroll over pucken, forklarer Petter Thoresen.

På spørsmål om alle de aktuelle landslagsspillerne har sagt ja til å være med frem mot neste VM, svarer han ja. Denne sesongens mesterskap i Slovakia starter enda noen dager senere enn forrige sesongs mesterskap i Danmark.

Norge møter Russland i sin åpningskamp i Bratislava 10. mai. Deretter følger Tsjekkia, regjerende verdensmester Sverige, 2018-finalist Sveits, Østerrike, Italia og Latvia i det innledende gruppespillet.