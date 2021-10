PÅ VIPPEN: Andreas Martinsen (fra venstre) Mats Zuccarello, Mats Rosseli Olsen og Martin Røymark klarte ikke å kvalifisere ishockeylandslaget til sitt fjerde OL på rad i august (bildet) - men nå kan de få sjansen likevel.

Hockeygutta klare for OL-ja - kan ta over Kinas plass

Norges ishockeylandslag har fått beskjed av Det internasjonale forbundet om å gjøre seg klar for å ta Kinas plass i OL om snaut fire måneder og forventer svar på om det vil skje i løpet av kort tid.

– Beslutningen vil bli tatt tidlig i november, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Landslagssjef Petter Thoresens mannskap tapte den avgjørende OL-kvalifiseringskampen for Danmark i Jordal Amfi for halvannen måned siden. Da franskmannen Luc Tardif noen uker senere ble valgt til ny president for Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF), fikk imidlertid Norge en ny OL-sjanse.

Kina er som arrangørnasjon kvalifisert for ishockeyturneringen, men Tardif og den nye IIHF-ledelsen frykter at det kinesiske landslaget på langt nær er godt nok - og at det kan forringe sportens omdømme og utgjøre en risiko for vertsnasjonens spillere og motstanderne i OL-kampene.

– Det er sportslig feil at de er med. Det vil innebære skaderisiko og det vil være veldig lite underholdende. De kommer til å tape tosifret hele veien, mener generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund.

Kina er nummer 32 på rankingen til Det internasjonale ishockeyforbundet. Norge er på 11. plass, OL-klare Danmark nummer tolv. Rankingen toppes av Canada, Finland, Russland (Sverige på 7.plass). Kina - eller Norge - skal spille mot Canada (med NHL-spillere), USA (fire på verdensrankingen) og Tyskland (nummer fem) i det innledende OL-gruppespillet.

Ottar Eide forteller at han neste uke vil ta kontakt med ledelsen i Det internasjonale forbundet med spørsmål om konkret dato for når Norges ishockeylandslag vil få ja - eller nei - til å erstatte Kina og bli en av tolv deltagende nasjoner i OL-turneringen i februar.

– De vet at det haster. Vi er klare hvis vi får ja, sier Ottar Eide.

Tage Pettersen sier at han i går, torsdag, var i dialog med et par styremedlemmer i Det internasjonale forbundet. President Luc Tardif har tidligere sagt at avgjørelsen vil bli tatt i slutten av oktober. Nå venter Norges ishockeypresident et endelig svar i begynnelsen november.

VG rettet torsdag et spørsmål om «Kina eller Norge?» til kommunikasjonssjef Adam Steiss i IIHF. Hans svar kan betegnes som rundt: Det er for tiden ikke aktuelt å ta en beslutning, da det ikke er noen endring med hensyn til Kinas status som OL-deltager.

Norges ishockeyforbund har på den annen side fått beskjed av IIHF om å levere en såkalt longlist over spillere som vil være aktuelle for OL. Fristen utløp i dag, fredag, og sportssjef Petter Salsten bekrefter at den er levert. Assisterende generalsekretær Kristoffer Holm forteller at aktuelle spillere og ledere er OL-akkreditert etter oppfordring fra Olympiatoppen.

– Dette er egentlig er politisk avgjørelse. Spørsmålet er om man vil se bort fra prinsippet om at arrangørlandet skal spille i OL, sier generalsekretær Ottar Eide.

– Det begynner å bli lovlig sent?

– Ja da, men hvis noen skal få det til, er det det nye styret (i IIHF). Det ville ikke gått med det gamle, som hadde tette bånd til Kina og Russland, svarer Eide.

Ps! Norges kvinnelandslag skal spille avgjørende OL-kvalifisering mot Ungarn, Polen og favoritt Tsjekkia (ranket som nummer seks i verden) i Tsjekkia 11.-14. november. Vinneren av gruppespillet får OL-billett. Norge er ranket 13 i verden, Ungarn ti og Polen 19.