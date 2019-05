Norge knallhardt straffet mot VM-favoritt Russland

BRATISLAVA/OSLO (VG) (Russland - Norge 5–2) Selv om russerne viste sin klasse i overtallsspill igjen og igjen, fikk Norge avsluttet med stil og to scoringer mot de russiske superstjernene.

– De er effektive i power play, og i undertall har vi litt å hente. Men vi skaper mange skudd, vi scorer to på slutten og det er mye positivt å ta med seg her, sier Patrick Thoresen til Viasat.

Norge slapp inn tre av fem mål i undertall, og ble knallhardt straffet av verdensstjernene fra Russland.

Selv om Russland skrudde noe av på slutten av tredje periode, da de ledet med fem, kommer Thomas Valkvæ Olsens trøstemål godt med. Mot selveste Russland banket han pucken opp i nett-taket, og sikret nødvendig selvtillit inn mot nøkkelkampene mot Tsjekkia og Sverige.

Og da Jonas Holøs banket inn pucken fra distanse til 5–2, så det plutselig ikke så verst ut mot en av de virkelig mastodontene i hockey-VM.

– Jeg er godt fornøyd med kampen. Vi drar på oss unødvendige utvisninger, men jeg vi må si oss fornøyd. Så skal vi rette på en del ting, spille enkelt og ikke gjøre feil mot disse stornasjonene, sier landslagssjef Petter Thoresen.

Statistikk Russland - Norge 5–2 Skudd: 27–27 Redninger: 25–22 Utvisninger: 6–8 Vis mer vg-expand-down

Skutt varm

Men Norge fikk det tøft fra første drop. Allerede etter et par minutter av den første perioden var Henrik Haukeland i det norske målet blitt skutt varm, men Norge holdt stand, yppet seg i russisk sone og åpnet jevngodt med nasjonen som av bookmakerne er holdt som gullfavoritt.

Helt til Mathis Olimb fikk en to-minutter for tripping, «litt billig», mente tidligere landslagssjef Roy Johansen hos Viasat.

Tolv sekunder senere satt russernes første mål, Jevgenij Dadonov fullførte et mesterlig power play-angrep.

Norge la seg ikke ned, fikk en sjanse til å prøve sitt power play. Både Sondre Olden og Mathias Trettenes var i utsøkte posisjoner i russernes målgård, men manglet det siste lille for å styre avslutningene mot mål.

les også Patrick Thoresen: - Russland ser på oss som lett bytte

I stedet var det Russland som brøt, de angrep hurtig og klinisk, satte inn sitt andre da Artjom Anisimov lekkert rundet Haukeland og styrte inn med backhand, etter et nydelig russisk pasningsspill.

Røynet på

I andre periode ble det tøffere. Norges to utvisninger ble knallhardt straffet, først av NHLs poengkonge Nikita Kutsjerov, så av Dadonov igjen. Russerne gikk over til å leke mer med pucken, Norge hang ikke lenger med.

Andreas Martinsen spilte imidlertid Olimb til Norges beste sjanse, men avslutningen var ikke potent nok.

– Vi må ta bort de enkle feilene, og ikke få utvisninger, sa Jonas Holøs til Viasat etter andre periode.

Nikita Gusov trengte ikke overtall for å banke inn russernes femte for kampen. Så skrudde de litt av, før Norges to trøstemål sørget for et hederlig tap i åpningskampen av VM.

