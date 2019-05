Mathis Olimb: - Synes ikke vi ble overkjørt

BRATISLAVA/OSLO (VG) (Russland - Norge 5–2) Russlands verdensstjerner lurte landslagssjef Petter Thoresens mannskap trill rundt innimellom. Men VM-veteran Mathis Olimb (33) mener det «ser lyst ut» for Norge etter fem baklengsmål mot OL-mesteren.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg synes ikke vi ble overkjørt. Vi er der vi skal være. Dette er verdens-klassespillere, minner Norges VM-veteran og assisterende kaptein Mathis Olimb (33) om etter VM-premieren.

– Jeg synes det ser lyst ut, tilføyer han.

Han vedgår at fem mål den gale veien er mange og understreker at «vi er her for å vinne».

– Men jeg synes egentlig vi gjør en kjempematch. Vi skjøt 27 skudd, like mange som dem. Forskjellen er at det smeller når de får mulighetene, tilføyer han.

Det smalt - pucken pang i krysset - da Thomas Valkvæ Olsen reduserte til 1–5.

Overfor VG gir Olimb senere uttrykk for at han synes spørsmål fra en svensk journalist i pressesonen er «breiale», det vil si nedlatende. Til vedkommende svarer han litt krast at «vi er ikke her for å spille High Chaparral» (en lettbent cowboy TV-serie fra 1960-tallet) .

les også 16 VM-stjerner må Norge takle

Han passer samtidig på å rose keeper Henrik Haukeland, som «kan hamle opp med hvem som helst» - etter at han nå gjorde det mot «ekstreme» russere.

Patrick Thoresen mener at Norge hang godt med de ti første minuttene av kampen og de ti siste minuttene. For egen del innrømmer han at han etter noen uker skadeavbrekk «ikke hang med» helt i kamp-tempoet, men at det likevel «gikk ganske bra».

– Jeg hadde «syra» et par ganger, sier han og mener at melkesyren gjorde muskulaturen stinn litt for tidlig.

Norge slapp inn tre av fem mål med en spiller utvist og dermed i undertall fire mot fem utespillere. Thoresen, Olimb, Alexanders Bonsaksen, Henrik Haukeland og kaptein Jonas Holøs er alle enige i at det ikke er bra, og at det er noe de «må rette på» til neste gang - mot Tsjekkia lørdag og regjerende verdensmester Sverige mandag.

– Jeg synes ikke vi gjør en dårlig match, men heller ingen optimal match. Den store forskjellen er power play (overtallsspill). Vårt er ikke dårlig, men deres er kanskje best i verden, sier Henrik Haukeland.

les også VM-børsen: Russland – Norge 5-2

Hockeygutta: Følg landslaget i vår spesial her!

– Det gir en bedre følelse å gå av med 5–2 i stedet for 5–0, sier Holøs som scoret Norges andre mål.

– Det er småting vi kan bli bedre på. Men kampen under ett, gjør vi det bra, tilføyer han og gir Norge et terningkast som vipper mellom tre og fire.

Han minner om at «det er kort vei» mellom å ta kanskje ett poeng mot de antatt gode, og kanskje tape mot de antatt svakere - som Østerrike og Latvia - som Norge møter mot slutten av grunnspillet.

Statistikk Russland - Norge 5–2 Skudd: 27–27 Redninger: 25–22 Utvisninger: 6–8 Vis mer vg-expand-down

– Fem mot fem skapte vi masse sjanser. Vi burde scoret et par til, med bedre flyt. Det er godt å kjenne at vi får uttelling (mot slutten). Men tre baklengs på fire undertallsspill er for dårlig, sier Alexander Bonsaksen til VG i pressesonen.

les også Patrick Thoresen: - Russland ser på oss som lett bytte

– Jeg vi gjerne se viljen, svarer landslagssjef Petter Thoresen på spørsmål om hva han vil se en reprise av mot Tsjekkia lørdag kveld.

– Viljen til å gjøre ting riktig. Vi gjorde ikke alt riktig. Men den er til stede. Vanligvis får vi avgårde 10 til 12 skudd mot Finland og Sverige. Nå skjøt vi 27 mot Russland. Men vi er litt for naive med pucken. Det må vi luke bort. Det er fint å våge, men vi må gjøre det på de rette stedene, understreker landslagssjefen.

– Vi kan ikke stå stille og drille, sier han.

Petter Thoresen legger også nærmest til et utropstegn etter «og det var en bra keeper» om Henrik Haukeland.

– Det er kanskje feil av en trener å si det. Men jeg kan ikke si at jeg ikke er fornøyd etter denne kampen. Jeg er imponert over antall sjanser som vi skapte, vi spilte mye fin ishockey i angrepssonen. I første periode skapte vi et par-tre sjanser som vi kanskje burde klart å sette over legg-skinnene til keeperen deres, sier han.

Publisert: 10.05.19 kl. 18:24 Oppdatert: 10.05.19 kl. 20:40